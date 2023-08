Impuls Rural es marca com a objectiu la reactivació social i econòmica del món rural

Dissabte 22 de juliol va tenir lloc l’assemblea general de la cooperativa Impuls Rural de La Llacuna, a l’edifici de les escoles de Sta. Maria de Miralles.

Impuls Rural és una cooperativa que vol treballar des del poble i els seus veïns pels veïns. L’objectiu és la reactivació social i econòmica del territori amb projectes diversos sempre però apostant per la sostenibilitat i el respecte a les persones, a l’entorn i al medi ambient.

El motiu principal d’aquesta assemblea, la primera a la que estaven convocats tots els socis tant de la secció de La Llacuna-Mediona com de Sta. Maria de Miralles era precisament ratificar la creació i acords que s’han pres darrerament pel que fa a les seccions territorials, així com aprovar la modificació dels estatuts per incorporar les seccions territorials i per dur a terme el canvi de cooperativa integral a cooperativa de consum.

L’assemblea és va dur a terme de forma mixta, presencial i telemàtica, per tal de facilitar l’assistència del màxim de membres. Els acords esmentats anteriorment es van prendre per unanimitat. En total van assistir a l’assemblea 20 persones.

A banda d’aquests dos punts que s’havien de votar, hi havia altres punts dirigits a informar, des del resum de la situació actual, explicar el model organitzatiu i en quins àmbits s’està treballant, la gestió econòmica, l’estat del comptes, etc.

Al llarg de les gairebé dues hores que va durar la reunió Jordi Via, president, Angel Carpintero i Albert Valiente, també membres del Consell Rector, van anar repassant, doncs, l’estat del registre d’estatus, els projectes que hi ha engegats i que s’engegaran. Pel que fa a Miralles, Yolanda Ruiz l’alcaldessa, va explicar en quin punt està la creació de la comunitat energètica del municipi, en què ja fa temps que s’està treballant. Actualment està en fase d’estudi i valoració de costos, necessitats, etc. Seguidament Via va explicar com està la creació de la comunitat energètica a la secció de la Llacuna-Mediona i quins són els objectius a curt termini.

També es va ensenyar i explicar la pàgina web, http://impulsrural.cat, que tot i quedar alguna cosa per acabar de llimar, ja és operativa. En ella es pot veure que és la cooperativa, el per què, objectius, etc.

És va fer esment de la importància de ser una massa crítica considerable, tant pel bon funcionament de la cooperativa, com per estalviar costos, una millor gestió així com per poder aconseguir ajuts de les administracions. És evident que estem un territori rural amb municipis amb pocs habitants i cal sumar, d’aquí la necessitat d’ajuntar-se diferents municipis, però això si, mantenint cadascun la seva autonomia amb la fórmula de seccions territorials.

Així mateix es va informar a l’assemblea de les persones que des de la constitució de les seccions, la de Miralles el passat mes d’abril i la de La Llacuna-Mediona aquest mateix mes de juliol, formen els respectius Consells de Secció. Pel que fa a Miralles Alfonso Pulido, Angelina Salut i Jesús Zapater; i pel que fa a la Llacuna-Mediona Concepció Ventura, Agnès Simón i Àngels Tous, que ocupen la presidència, la vice-presidència i la secretaria respectivament. I que les persones que ocupen la presidència i vice-presidència d’ambdues seccions, una vegada aprovat el punt d’acceptació de la creació de seccions, passen a formar part del Consell Rector.