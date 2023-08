El Consell Comarcal de l’Anoia aprova el nou govern

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia, celebrat aquest dilluns 31 de juliol, ha aprovat el nou cartipàs per a la legislatura 2023-2027. Amb aquesta aprovació el nou govern del Consell Comarcal, format per JUNTS i PSC, inicia una nova etapa presidida per Jordi Parcerisas Valls de JUNTS.

Així, el nou cartipàs queda distribuït en 5 comissions informatives i 5 vicepresidències; la de Governació i Règim Interior, la de Sostenibilitat i Territori, la de Serveis a les persones, la de Presidència i Hisenda i la de Promoció Econòmica i Infraestructures.

Governació i Règim Interior

La comissió informativa de Governació i Règim Interior amb Noemí Trucharte al capdavant i com a vicepresidenta primera, té adscrit; Regim Interior i Governació: Noemí Trucharte Cervera. Relacions Institucionals: Noemí Trucharte Cervera. Personal: Aaron Alcázar Gutiérrez. Presidència: Sandra Fernández Cuadra.

Sostenibilitat i Territori

A la comissió de Sostenibilitat i Territori amb el vicepresident segon, Santi Broch, s’hi inclouen els departaments de; Medi Ambient: Jaume Riba Bayo. Transició Energètica: Josep Casulleras Closa. Camins rurals, Prevenció d’incendis i Obres: Àngel Farré Carulla. Sostenibilitat, Territori i Infraestructures: Santi Broch Miquel.

Serveis a les persones

La comissió de Serveis a les persones i tercera vicepresidència amb Sandra Fernández al capdavant, inclou les conselleries de: Esports: Rafael Galván Rodríguez. Cultura: Maria dels Àngels Lores Otzet. Cooperació, Ciutadania i Salut pública: Bàrbara Pons Bartrolí. Educació i Món rural: Jordi Gamero Parra. Igualtat i Joventut: Carme González Anjauma. Acció social: Sandra Fernández Cuadra.

Presidència i Hisenda

La vicepresidència quarta i comissió de Presidència i Hisenda, l’ostentarà Josep Llopart amb els departaments de: Hisenda: Josep Llopart Gardela. Transparència: Maria dels Àngels Lores Otzet. Comunicació: Jordi Barón Escriche. Noves Tecnologies: Aaron Alcázar Gutiérrez. Fons Europeus i nous programes: Joaquim Roca Martí.

Promoció Comarcal

Finalment, la comissió informativa de Promoció Comarcal i vicepresidència cinquena amb Daniel Gutiérrez estarà integrada per: Promoció Econòmica: Josep Lluís Gorgori González. Turisme: Daniel Gutiérrez Espartero. Consum: Jordi Servitje Turull Promoció Territorial i Campus motor: Jordi Barón Escrich.

Altres punts del ple

El Ple també ha aprovat les retribucions i indemnitzacions. El president, Jordi Parcerisas exercirà dedicació del 90% i se li ha assignat una retribució de 38.000€ (bruts anual). Els consellers Josep Lluís Gorgori i Aaron Alcázar amb una dedicació del 45% de la jornada 19.000€ cada un. La resta de consellers no tindran dedicació sinó que cobraran en règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats; plens, junta de portaveus, junta de govern i consell de presidència.

Pel que fa als plens de la corporació s’ha assignat; 250€. Les indemnitzacions per l’assistència a la junta de portaveus serà de 550€ i per l’assistència a la junta de govern, 400€. Finalment, la retribució pel consell de presidència serà 250€. Entre els punts de l’ordre del dia també s’ha aprovat el règim de sessions i les periodicitats del Ple. Al igual que en la legislatura anterior, les sessions ordinàries es faran el darrer dimarts no festiu de mes a les 18.30h.