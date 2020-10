Igualada impulsa la relació entre empreses de diferents polígons

El Departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial les Comes d’Igualada i el suport de la Diputació de Barcelona, organitza les jornades Networking inter-polígons: Potencia la relació amb empreses de diferents polígons.

Les jornades, adreçades a empreses ubicades en polígons que estiguin interessades en conèixer pautes per afrontar la situació davant la pandèmia de la Covid-19, conèixer l’experiència d’altres empreses i establir noves relacions empresarials, es duran a terme els dies 23 i 30 d’octubre, d’11 a 13 h, de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

En el transcurs de la primera sessió, que tindrà lloc el 23 d’octubre, es durà a terme una taula rodona en què quatre empreses presentaran la seva experiència en la gestió de la incertesa davant la situació generada per la Covid-19. La taula rodona estarà formada per Antonio Egea, de l’empresa Stitch way bcn (www.stitchwaybcn.com) del polígon industrial de les Comes d’Igualada; Gerard Isanta, de l’empresa Bgrup (www.bgrup.es), del polígon del Pla de Rigat, de Vilanova del Camí; Miguel Angel Carrique, de l’empresa TC Carrique (www.tallerescarrique.com), del polígon El Carol, de Vallbona d’Anoia, i Rafael Ruiz, de l’empresa BTECHC (www.btechc.com), del polígon La Torre, de Martorell.

En la segona sessió, que es durà a terme el dia 30 d’octubre, es realitzaran 3 webinars per part d’experts, per donar pautes per afrontar la situació actual. Els seminaris que es proposen són: “Reorienta el teu negoci a les noves necessitats”, “Conseqüència emocional de la Covid-19: Recuperant l’empresa i les seves persones” i “Els nous hàbits de consum després de la Covid-19”. Finalment, hi haurà un espai en què les empreses participants podran conèixer i potenciar les relacions amb les empreses participants i ubicades en altres polígons.

L’activitat és gratuïta i les places limitades. Per a formalitzar les inscripcions podeu fer-ho a través d’aquest enllaç