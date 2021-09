Igualada acollirà una edició del prestigiós cicle de conferències TEDx

Amb l’objectiu de difondre idees, coneixement, debat i sacsejar consciències, arriba la primera edició del TEDxIgualada 2021, un esdeveniment independent que s’organitza voluntàriament per un grup de persones apassionades pel poder transformador de les grans idees.

En aquesta línia, a través d’aquest esdeveniment es vol posar llum a idees potents i actuacions excepcionals per influir positivament en el nostre entorn; promoure l’aprenentatge, la inspiració i el debat al voltant de temes rellevants, propers i d’actualitat.

Un programa amb 8 ponents

Sota el títol “Versions”, el TEDxIgualada 2021 presenta un programa format per 8 ponents que exposaran, com a fil conductor, com evolucionem a partir de les experiències que vivim, interpretem i compartim: “Aquesta edició acollirà ponents amb idees innovadores que ens faran reflexionar. Són ponents que inspiren i sorprenen en el context de TEDx per viure una experiència memorable”, afirmen des de l’organització.

En aquest sentit, el TEDxIgualada 2021 posarà com a focus com els éssers humans, com a éssers socials que som, formem part d’una iteració constant de descodificació i codificació de missatges, informació que interpretem per crear la nostra pròpia versió del que alhora compartirem amb els altres: una cadena infinita de versions que construïm en la nostra relació amb l’entorn. Per aquest motiu, des de TEDxIgualada 2021 s’explorarà i es posarà sobre l’escenari idees sobre versions en diferents àmbits: des del tecnològic fins el cultural; des del social al personal.

“Versions” estarà formada per una varietat àmplia de ponències a través de diversos experts en les seves respectives temàtiques: “El veritable impacte del disseny en les nostres vides”, a càrrec d’Albert Albarda, arquitecte i emprenedor; “Tu autenticidad te puede llevar a ser tu mejor versión”, amb Paula Folch, psicològa, coach teleològica i divulgadora; “Gamificació al servei de l’experiència memorable”, amb Òscar Garcia Pañella, gamificador; “Intel.ligència artificial: ajuda o control?” amb Karina Gibert, científica de dades; “Enriquir la vida escoltant atentament”, per Albert Murillo, fonografista; “¿Educación sexual o guerra” amb Laila Pilgren, sexòloga; “Trobarem un Planeta Terra 2.0?” per Ignasi Ribas, explorador de planetes i “Tots podem aprendre a innovar i a innovar-nos” a càrrec d’Artur Serra, Tecno-antropòleg cultural.

Dos espais per viure el TEDxIgualada 2021

El TEDxIgualada 2021 tindrà lloc el proper dissabte 23 d’octubre a les 16.04h. L’esdeveniment tindrà el format híbrid, fet que es podrà gaudir en dos espais de forma simultània: l’espectacle en viu es realitzarà al Teatre Municipal l’Ateneu, on els 8 ponents i artistes faran les seves xerrades i actuacions en viu, amb temps i espais per fer networking entre assistents i potents. Un altre espai, serà l’Escorxador d’Igualada, on es celebrarà la viewing party, per tal de veure l’esdeveniment en directe projectat en una gran pantalla, espai per seure en un ambient distès, servei de bar i altres sorpreses. Cada espai estarà limitat a 100 assistents.

L’esdeveniment, en tot moment, es compromet a vetllar pel compliment de les mesures i recomanacions de salut i seguretat per evitar contagis. El preu de les entrades és de 25€ per assistir a les conferències al Teatre Municipal de l’Ateneu i de 12 per l’Escorxador.

Què és TEDx?

TEDx és una iniciativa de TED amb l’ànim de promoure l’esperit de la seva missió de promoure i divulgar “idees que val la pena difondre”. TEDx és un programa de conferències, organitzades de manera independent i voluntària, que permeten gaudir d’una experiència similar a les conferències TED en comunitats locals d’arreu del món.

Què és TEDxIgualada?

TEDxIgualada vol mostrar idees potents i actuacions excepcionals per influir positivament en el nostre entorn. TEDxIgualada pretén promoure l’aprenentatge, la inspiració i el debat al voltant de temes rellevants, propers i d’actualitat.