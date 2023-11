Els Premis Zoom comencen amb molta presència igualadina

Publicitat

El Zoom arriba a la seva 21a edició potenciant el valor de la convocatòria de premis, ja que són els únics guardons que es donen a Catalunya que valoren i aposten pel contingut televisiu de qualitat i internacional. D’aquesta manera, passa a definir-se “Premis Zoom Internacionals de continguts audiovisuals de Catalunya” i se celebrarà del 23 al 25 de novembre a Igualada.

Presència igualadina en les projeccions de la secció Zoom Km0

Els Premis Internacionals de Continguts Audiovisuals de Catalunya continuen apostant, un any més, per la formació i el descobriment del talent amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies que dura el certamen. Les produccions locals també tindran el seu espai amb la secció Zoom Km0, que enguany compta amb tres projeccions de collita local, que es podran veure al Cinema Ateneu entre el dimecres 23 i dissabte 26 de novembre de forma gratuïta.

La programació donarà el tret de sortida avui dijous 23 amb la projecció del documental Regreso al país del olvido, produïda per la igualadina Laura Dolz i dirigida per la seva parella Jose Ferulli. El documental, que s’estrena aquest any, s’emmarca a la ciutat de Guatemala en un context on el terratrèmol que va patir la zona l’any 1976. La banda sonora del documental rodat a Guatemala, Mèxic i EEUU, és interpretada pel Quartet Altimira, on hi participa l’igualadí David Andujar. Regreso al país del olvido es podrà veure avui dijous 23 de novembre a les 21.30h a la Sala Gran del Cinema Ateneu d’Igualada.

El divendres 24 de novembre es projectaran les dues altres creacions igualadines en format de sessió doble. A les 20.30h serà el torn d’El viatge de l’Elna, una experiència cultural dirigida per la igualadina Teresa Riba que recull les experiències durant cinc anys d’una escultura. En aquest projecte també hi participa Manel Almiñana, que viu a Igualada i ha fet el muntatge. A continuació, es projectarà el documental Sang i salsa de tomàquet, coproduïda per La Ballesta i l’igualadí Jordi Comellas, amb la col·laboració de CCMA. El documental, que s’estrena aquest any i està dirigit per Julià Guillamon i Morrosko Vila-San-Juan, narra els fantasmes de Joan Perucho i vol ser una experiència immersiva en l’univers de l’autor, en la seva literatura, els seus paisatges, les seves pors i obsessions, les seves vivències, la guerra, el cinema, els vampirs, el gènere fantàstic i la cultura pop. Les animacions gràfiques del projecte han estat fetes per l’igualadí Josep Prat i el paper de colorista ha anat a càrrec del professor de la Gaspar Camps Oriol Carbonell.

Les entrades per veure aquestes tres projeccions seran gratuïtes, però caldrà reserva prèvia, que es pot fer a través de la pàgina web del Zoom www.premiszoom.org, de l’Ajuntament d’Igualada i del Teatre Municipal Ateneu.

Igualadins també a les Zoom Class

Les Zoom Class recullen les experiències de producció d’alguns dels continguts que participen en la Secció Oficial del Zoom. Són activitats adreçades a universitats, escoles i centres d’estudis d’audiovisuals i professionals del sector.

En aquesta edició hi ha dues Zoom Class programades pel divendres 24 de novembre. La primera serà a les 9.30h, una masterclass sobre la creació del programa ‘Això no és una cançó’ des dels inicis. L’acte, que comptarà amb la participació de la directora del programa, Gemma Sanz, permetrà que els assistents coneguin com fer que un format funcioni i atrapi a tants espectadors. A les 11.30h serà el torn de la Zoom Class ‘El món dels càstings’ i comptarà amb la participació com a ponent de l’actor igualadí Biel Rossell; un dels actors revelació gràcies al seu paper a la sèrie ‘La Mesías’, l’últim èxit de Javier Ambrossi i Javier Calvo, Los Javis. L’acte també comptarà amb la participació de la representant d’actors, també igualadina, Patricia Romera, i la directora de càsting Leticia Criado. Tots tres faran una masterclass sobre l’accés dels actors joves a les sèries de televisió i explicaran quina formació s’ha de fer per ser actor en un futur i els assistents aprendran com funciona una prova de càsting.

Les dues Zoom Class tindran lloc al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada i per participar-hi cal fer una inscripció prèvia. Les inscripcions ja són obertes i es poden fer a través de la pàgina web del Zoom www.premiszoom.org, de l’Ajuntament d’Igualada i del Teatre Municipal Ateneu. 

Compartir