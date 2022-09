El PSC critica que Esquerra no pressionés a Gorrea a dimitir abans de ser inhabilitat

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia considera “incomprensible i inaudit que ERC s’hagi rentat les mans” davant la condemna de l’alcalde del municipi, Jaume Gorrea, a 4 anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació per l’adjudicació d’unes obres de 210.000 euros. Una inhabilitació que s’ha produït després que la Junta Electoral apartés Gorrea de l’alcaldia tot fent complir la sentència que l’inhabilita per ocupar qualsevol càrrec públic i, per tant, també l’acta de regidor.

El portaveu del PSC a Cabrera, Salus Montegudo, lamenta com ERC s’ha posat de perfil des que sortir la sentència: “Quan va sortir la sentència al mes d’abril ja vam demanar a ERC que no improvisés i que nomenés un nou alcalde per a evitar un temps d’interinitat al nostre municipi. No ha estat així i ho trobem incomprensible”. Montegaudo recorda que “el PSC vam guanyar les eleccions, però ERC va pactar amb Ciutadans per obtenir l’alcaldia. Entenem que aquest pacte és lícit en democràcia i per això ja vam dir que no volíem aprofitar la condemna de l’alcalde per forçar un canvi de govern. Només demanàvem que ERC apartés l’alcalde condemnat i investís un nou alcalde, cosa que malauradament no ha passat i finalment ha hagut de ser la Junta Electoral qui hagi actuat”.

Monteagudo remarca que “l’actuació de l’alcalde republicà no ha d’enterbolir la imatge de Cabrera d’Anoia ni de l’Ajuntament” i afegeix que “la institució ha d’estar per sobre de les actuacions d’ERC i nosaltres volem posar en valor la tasca de tot el personal de l’Ajuntament que ja va advertir a l’alcalde de la il·legalitat del que volia fer amb l’adjudicació de les obres. Cabrera es mereix un govern net i honest i nosaltres lluitarem perquè així sigui”.

Finalment, el PSC espera que amb el canvi d’alcaldia el municipi es pugui “acabar el mandat amb tranquil·litat i millor del que ha anat fins ara i que les eleccions municipal del 28 de maig obrin una nova etapa”.