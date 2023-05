El Mercat de la Masuca acull una exposició de fotografies del Gremi de Traginers

Fins al 21 de juny, el Mercat de la Masuca exhibirà una selecció especial de fotografies històriques de la història del Gremi de Traginers d’Igualada. Es tracta d’una mostra organitzada per Josep Miñano amb col·laboració amb el Mercat de la Masuca que oferirà imatges del passat del gremi i dels seus membres als visitants i compradors del mercat.

La mostra de fotografies se centra en escenes de la vida quotidiana del gremi, des de les jornades de treball, fins a la participació de l’entitat en altres municipis. S’exposaran imatges de carruatges meticulosament carregats i equilibrats, de les famílies col·laborant activament en diverses tasques i a més, s’exhibiran premis i reconeixements que han estat lliurats a l’entitat al llarg dels anys.

Així mateix, hi haurà també imatges de les dones del gremi, que mostraran la seva dedicació en la creació dels records per al dia de la festa anual. Així mateix, s’exposaran captures de la primera gavarra que el gremi va adquirir per al trasllat dels cavalls. Aquesta adquisició va ser un gran avenç per a la comunitat, permetent desenvolupar-se de manera més eficient i ampliar la influència.