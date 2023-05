Igualada acull el XII Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives

Aquesta setmana Igualada es converteix en la seu del XII Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, el primer gran congrés de salut que se celebra a la ciutat després de la pandèmia de la Covid-19. L’acte tindrà lloc els dies 2 i 3 de juny a l’Ateneu Igualadí, i comptarà amb més 300 professionals sanitaris. Està organitzat per la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.

El XII Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives proposa un programa científic i innovador d’alta qualitat, amb l’objectiu de reflexionar i compartir el coneixement d’una especialitat dinàmica i viva, debatre sobre les noves necessitats, i conèixer les innovacions en aquest àmbit. Per fer-ho, s’han organitzat nou sessions i quatre taules plenàries, on hi participen prop de 60 ponents provinents d’arreu del país – amb forta presència de professionals de la salut comarca de l’Anoia– i un destacat expert canadenc.

Durant dos dies, s’abordaran temes com l’autocura professional, l’atenció a la demència, l’impacte dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials en pacients i professionals, l’eutanàsia, les cures pal·liatives pediàtriques, les noves tecnologies en cures pal·liatives, les innovacions en el tractament del dolor, o les eines per a l’acompanyament al final de la vida, entre d’altres.

El Comitè Organitzador liderat per professionals de la salut en actiu que treballen a centres de l’Anoia, principalment a l’Hospital Universitari d’Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia, a l’Institut Català de la Salut Catalunya Central i a la Fundació Sanitària Sant Josep.

Igualada com a referent en models de salut integrats i transversals

Igualada és un referent en l’organització de models integrals i transversals en l’àmbit de les Cures Pal·liatives, aportant un gran valor societat; i els professionals dels centres de salut de la ciutat lideren projectes científics en diferents àmbits. Per això la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives ha apostat per Igualada com a seu d’aquest congrés.