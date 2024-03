El festival de música ‘Masquefa sona bé’ torna a la vila amb concerts per a tots els gustos

Del 17 de març al 27 d’octubre de 2024, Masquefa sona bé presenta la seva onzena edició

L’onzena edició del Masquefa sona bé, organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Masquefa, ha planificat una programació que mostra la seva consolidació i constant evolució. La proposta abasta estils diversos i presenta concerts i espectacles de prestigi i interès musical, que en aquesta edició també s’associen amb la dansa i el teatre. La Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo és la seu d’aquest cicle de música estable, un referent cultural del municipi i de la comarca de l’Anoia.

Sota la coordinació i producció musical de Jordi Tomàs, Masquefa sona bé programa sis concerts d’estils musicals diferents. El cicle obrirà el teló amb la Rufaca Folk Jazz Orchestra (17 de març), per continuar amb Marcel Tomàs & Girona Jazz Project (14 d’abril), Neus Mar (19 de maig), Men in swing Jazz Band & Laia Molins (16 de juny), In Crescendo (15 de setembre) i es tancarà amb Lluís Coloma & His Musical Troupe XL (27 d’octubre).

Masquefa sona bé i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Masquefa mostren així un cop més el seu compromís i la voluntat clara de divulgar la música a casa nostra.