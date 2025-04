Per molts anys de Mostra

Mostra Igualada, Fira d’espectacles infantils i juvenils, que enguany celebra la seva 36a edició a Igualada, no és només un esdeveniment cultural; és una declaració d’intencions, un compromís ferm amb el futur de la nostra cultura i les generacions que han de fer-les perdurar. Durant quatre dies, Igualada es transforma en l’epicentre del teatre infantil i juvenil, acollint més de 60 espectacles i reivindicant la diversitat com a eix vertebrador d’una programació que abraça totes les sensibilitats i perspectives.

Aquesta Mostra no és només un festival; és un espai de trobada, reflexió i creació que posa en valor el paper fonamental de les arts escèniques en el desenvolupament integral dels infants i joves.

Les arts escèniques, com qualsevol expressió artística, tenen un poder transformador immens. Per als més petits, és una porta oberta a la imaginació, al descobriment d’emocions i a l’aprenentatge de valors. Per als adolescents, sovint immersos en una etapa vital de recerca d’identitat i autonomia, esdevenen una eina per explorar el món que els envolta i expressar les inquietuds que els defineixen. Per això la Mostra no només ofereix espectacles, ofereix experiències que deixen empremta, que eduquen i que fomenten una relació íntima amb la cultura com a vehicle d’expressió artística.

La xifra rècord de 937 candidatures rebudes aquest any per formar part de la Mostra evidencia la vitalitat del sector teatral dedicat al públic infantil i juvenil. Lluny de ser una disciplina minoritària o secundària, el teatre per a aquestes edats es consolida com un espai creatiu en constant evolució, capaç d’atraure propostes innovadores i de qualitat.

En un moment històric marcat per la globalització cultural i l’omnipresència dels continguts digitals, preservar espais dedicats a la cultura és més necessari que mai.

La continuïtat d’esdeveniments com la Mostra depèn del suport actiu de tots nosaltres: dels espectadors que omplen els espais, dels professionals que hi participen, dels mitjans que donen veu al projecte i dels governs que entenen la cultura com una inversió en el futur. És imprescindible garantir recursos suficients perquè aquesta cita anual segueixi sent un referent nacional i internacional. Per molts anys, Mostra!