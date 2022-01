David Verdaguer i Mar Ulldemolins pugen a l’escenari de l’Ateneu aquest diumenge

Aquest diumenge dia 30 de gener, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal Ateneu enceta la temporada d’hivern-primavera 2022 amb Començar. David Verdaguer i Mar Ulldemolins protagonitzen la història d’un amor a primera vista quan són a prop de la quarantena. El seu autor és el dramaturg i guionista britànic David Eldridge i la traducció, adaptació i direcció la signa Pau Carrió. L’espectacle, per riure i gaudir, és una tendra comèdia plena de diàlegs, mirades i sobreentesos a l’entrada de la maduresa. Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h. Divendres de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h . Diumenges d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

Tornar a Començar quan en tens 40

Començar és una comèdia que ens parla de les pors i les emocions. Tothom que estimi o hagi estimat no se la pot perdre. La trama situa l’espectador a la festa que la Laura ha fet per estrenar el seu pis, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els dos tenen prop de quaranta anys. Ella té una feina d’alta direcció que li agrada i no té família propera. Ell té una feina d’administratiu que detesta i està divorciat. Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant de l’altra. Semblen a quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se’n al llit aquesta nit i no tornar-se a veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar?