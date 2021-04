Creu Roja Anoia canvia de model en els ajuts en l’alimentació

Al llarg de molts anys, Creu Roja Anoia ha conviscut amb els recaptes d’aliments, que gràcies a la solidaritat ciutadana, els ajuden a nodrir d’existències els diferents bancs que administracions locals i entitats tenen desplegats arreu de la comarca per donar suport a les famílies que necessiten aquest recurs.

Sense deixar de banda els recaptes d’aliments, des de Creu Roja a l’Anoia, enguany, han encetat una nova fórmula: poder oferir targetes prepagament per comprar aliments quan es detecti aquesta necessitat en les famílies amb qui treballem.

El model de targetes empodera a les persones, ja que els permet escollir els aliments que més els convinguin, i crea un efecte normalitzador ja que no estigmatitza a qui ha de demanar ajut. Per altre banda, a nivell organitzatiu, les entitats s’eviten l’emmagatzematge, selecció, transport, manipulació i control de caducitats dels aliments que reben de les donacions.

A més a més l’oferta d’aliments no es redueix als més freqüents com solen ser la pasta i l’arròs, sinó que amb les targetes les famílies poden accedir als mateixos aliments que qualsevol persona pot trobar a les botigues, així com a les verdures, fruites i alimentació fresca i no només al producte sec.

Tota aquesta sèrie d’avantatges han fet que les últimes donacions econòmiques que s’han rebut per part d’empreses de la comarca es destinin a la compra de targetes prepagament, i ara que s’acosta el Sorteig de l’or de la Creu Roja, es volen aconseguir fons no finalistes per poder-los destinar a la compra de més targetes per poder oferir un ajut estable a les famílies que estiguin dins d’un dels itineraris de Creu Roja i que requereixin d’aquest recurs.

Des de Creu Roja obren les portes a totes aquelles empreses i particulars que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa i recordanen que totes les donacions tenen una desgravació fiscal a la renda per a les persones físiques d’entre un 25 i 30% de l’import donat, i en cas d’empreses d’un 35% de l’import del donatiu sobre la quota íntegra de l’impost de societats.

Per a més informació es pot contactar amb Creu Roja a l’Anoia, al telèfon 938030789 o bé al correu anoia@creuroja.org