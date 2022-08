Cinc propostes per descobrir l’Anoia aquestes vacances

El bon temps crida a sortir de casa, fer excursions per la natura i quan la calor empeny refugiar-se en un museu. Tot això i més, ho pots fer ben a prop de casa. Pren nota perquè a l’Anoia no et faltaran plans per gaudir del nostre entorn amb els més petits de la casa. I recorda, no passis per sobre dels camps de conreu i respecta el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo per a les generacions futures.

Font Cuitora, Font de les Clotes i Font de les Horts, La Llacuna

El municipi de La Llacuna ofereix tres excursions diferents per conèixer algunes de les seves fonts més emblemàtiques. En el marc del projecte “Espais per descobrir amb infants” hi ha tres rutes properes al nucli pensades per gaudir en família i per a qui vulgui fer caminades curtes amb infants per paratges, camins i corriols amb interès natural, agrícola i paisatgístic. L’objectiu del projecte és la descoberta de tres fonts emblemàtiques de l’entorn de la Llacuna: la Font Cuitora, la Font dels Horts i la Font de les Clotes. Així per seguir cada ruta s’ha de seguir un dibuix; per la font Cuitora, haurem de seguir la senyalització de la guineu Dufa, per fer la ruta que porta a la font de les Clotes la llebre, Sita, i finalment, per fer la ruta que va a la font dels Horts s’ha de seguir el dibuix d’un senglar, en Glot.

A cada font hi ha instal·lat un plafó informatiu en què es pot veure una fotografia antiga i un dibuix d’un animal, a través del qual s’explica l’entorn i la història de l’espai i una curiositat.

Són tres itineraris tranquils per descobrir amb la mainada l’entorn més proper a la Llacuna i gaudir d’algunes de les seves fonts.

L’observatori de Pujalt, Pujalt

L’Observatori de Pujalt és més que un observatori meteorològic, és també un observatori astronòmic. De dia es mira l’atmosfera, es mesuren les seves variables i s’observen els seus canvis. De nit es mira més enllà del nostre planeta per contemplar el firmament, els planetes, les estrelles, les constel·lacions, les galàxies.

L’Observatori està situat lluny de les grans ciutats i a una alçada de 750m sobre el nivell del mar. Disposa de poca contaminació atmosfèrica i lumínica donant unes bones condicions per a la pràctica de l’observació astronòmica.

A l’observatori de Pujalt s’ofereixen diferents tipus de visites adaptades a l’interès i nivell del visitant. Es poden fer visites d’una hora on us ensenyaran tots els aparells de mesura i us explicaran com treballen el dia a dia. També hi ha la possibilitat d’una visita meteorològica amb experiments al laboratori i/o observacions astronòmiques per observar la lluna, algun planeta, estrelles, constel·lacions.

A la web observatoridepujalt.cat trobaràs tota la informació per planificar amb èxit la visita.

Museu Molí Paperer, Capellades

Un antic molí paperer del segle XVIII acull el Museu Molí Paperer de Capellades, un dels més important a nivell internacional, on encara s’hi elabora paper fet a mà de forma artesana.

Podrem descobrir la història del paper, els diferents tipus de molins paperers i conèixer el seu procés de fabricació. Podreu visitar una reconstrucció d’un molí del segle XVIII, amb la maquinària original, i presenciar el procés de la fabricació del paper fet a mà que diàriament s’hi realitza. A més de les visites guiades al museu, es realitzen tallers de fabricació del paper a mà, paper reciclat i sobre l’escriptura.

A la web www.mmp-capellades.net trobaràs tota la informació per fer que la vostra visita sigui tot un èxit.

Abans o després de la visita al Museu, us recomanem completar el dia amb una petita excursió. S’han dissenyat 5 nous itineraris de senderisme per descobrir el paisatge paperer de l’Anoia que parteixen de Capellades; els camins del paper. Trobaràs tota la informació a la web caminsdelpaper.cat

Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica, Hostalets de Pierola

Fer de paleontòlegs durant un dia és una activitat que poques vegades tindràs ocasió de fer i menys en família. Una visita al Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) d’Hostalets de Pierola farà que visqueu un dia ben diferent i conegueu l’extraordinària riquesa i importància paleontològica dels jaciments del Miocè existents al municipi. Serà tot un privilegi aprendre com era el paisatge i la fauna del Miocè, ara fa uns 12 milions d’anys, gràcies a la gran quantitat de restes fòssils que s’hi ha recuperat, sobretot de primats, però també tenen l’ancestre més antic de l’actual os panda.

El centre s’ubica a l’antiga masia de Can Roviralta, aprofitat tant la part noble de l’habitatge com els antics cellers i altres construccions annexes. Des de l’any 2010, ha estat objecte d’importants obres de rehabilitació per tal d’adequar-la a la seva nova funció.

Abans de fer la visita, et recomanem posar-te en contacte amb el centre per conèixer quines activitats us poden oferir, ja que tenen un ampli ventall de propostes que van des de les visites fins a diferents tipus de tallers. Tota la informació la trobaràs a www.crip.cat

Caminada Molí de la Roda, Veciana

Una caminada pels voltants del municipi de Veciana cap al Molí de la Roda et portaran a conèixer on neix el riu Anoia. L’entorn és ombrívol, ideal pels dies d’estiu, a més està condicionat per a fer un pícnic amb família i amics, amb bancs, taules i una gran esplanada per jugar.

El paisatge està ple d’àlbers, pollancres, freixes i oms. El cabal baix de l’aigua permet la presència de creixenars i ranuncles junt amb canyissars, bogars i jonqueres al llarg del llit del riu.

Els més petits gaudiran observant la gran varietat de peixos, ja que la configuració de petites basses permet l’aparició de peixos autòctons, amfibis, com el gripau comú, la granota verda, el tòtil o la salamandra i rèptils aquàtics com ara la tortuga o la serp d’aigua.

Pels voltants trobareu diferents senders per descobrir l’entorn, on als més petits els agradarà jugar a fer d’exploradors i descobrir nova fauna i vegetació.