No hi ha setmana que no hi hagi una nova polèmica entre els dos partits de govern a Catalunya. Junts i Esquerra, tot i compartir executiu, tenen picabaralles constants i el desgast entre ells sembla més que evident. L’últim capítol ha estat la suspensió com a diputada, i per tant també com a presidenta del Parlament, de Laura Borràs. Una decisió que va comptar amb el suport d’Esquerra, PSC i CUP i que ha provocat les crítiques de Junts. És per això que aquesta setmana us preguntem:

