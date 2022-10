Cent anys d’estudis musicals a la ciutat

L’Escola Municipal de Música d’Igualada va néixer l’any 1921 a l’Ateneu. Per tant, el curs 2021-22 celebra el seu centenari, però a causa de la pandèmia de covid-19 la celebració pròpiament dita de l’onomàstica no s’ha celebrat fins aquest curs, amb un concert, avui divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.

La Junta de l’Ateneu, l’any 1921, va voler implementar estudis musicals de qualitat i contractaren Manuel Borgunyó, un pedagog amb una certa anomenada, que va aportar una pedagogia molt innovadora dels estudis musicals. Va estar a Igualada fins el 1931 i durant aquesta etapa va ser tot un revulsiu, aplicant nous mètodes que posteriorment van ser seguits per molts altres mestres i pedagogs tant catalans com estrangers.

Després de Manel Borgunyó va ser l’etapa del Joan Just, de qui ara porta el nom el conservatori. El mestre Just, tot i l’època de la Guerra Civil, a més de dirigir l’escola va ser un activista cultural, fundant la Schola Cantorum que posteriorment es va ampliar amb la Coral Mixta. Al mestre Just se’l recorda per la seva bonhomia i casa seva sempre era oberta a alumnes que fora de les classes hi anaven a tocar o a escoltar música. El mestre Just va morir al conservatori, fent classe.

Després d’ell hi ha el conservatori passa per un període incert. Durant aquesta època es va crear un patronat que va haver de buscar director i va ser nomenat Josep Maria Oriol, que havia estat deixeble de Borgunyó i del mestre Just. El senyor Oriol va ser director fins a la seva jubilació. En aquella època el conservatori d’Igualada era una filial del Liceu de Barcelona on es podien presentar els alumnes als exàmens lliures i alguns dels professors del Liceu venien a fer classes a Igualada. L’Ajuntament d’Igualada cada vegada s’hi va anar implicant més i es va convertir en Conservatori de Grau elemental. Després d’ell el va substituir el seu fill, Josep Maria Oriol, que al cap dels anys va cedir el pas a Teresa Roig.

Paral·lelament, durant aquests anys la Coral els Verdums, presidida aleshores per Antoni Castells, va apostar per un ensenyament musical diferent al que es feia al Conservatori, seguint el model pedagògic Irineu Segarra, que va atraure molta gent. Durant un temps a Igualada hi va haver el Conservatori de l’Ateneu i l’Escola de Música d’Igualada. Va ser en aquesta època que el Conservatori i l’Escola van estar ubicats a les antigues casernes de darrere la Policia Nacional, al carrer Milà i Fontanals.

Tant el Conservatori com l’Escola de Música van veure que si avançaven per separat seria molt difícil que Igualada tingués uns estudis musicals com cal i tenint en compte que molts dels professors eren compartits es va decidir unir esforços amb el beneplàcit també de l’Ajuntament.

Quan es va fer la fusió, es va anomenar Escola Municipal de Música d’Igualada, l’any 1994 i va ser quan es va traslladar a l’edifici actual del passeig Verdaguer. Actualment el nom oficial és Escola Conservatori Musical de Música d’Igualada Mestre Joan Just.