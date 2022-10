L’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada celebra 100 anys del seu naixement

Avui divendres, a 2/4 de 8 del vespre el Teatre Muniicpal l’Ateneu acollirà el concert de celebració dels 100 anys de l’ECMMI. Es tracta d’una concert gratuït i obert a tots aquells que vulguin acompanyar la gran família de l’Escola Conservatori d’Igualada en aquest aniversari. S’oferirà un concert simfònic a càrrec d’alumnes de l’ECMMI dirigits per Carles Pertegaz i Francesc Gregori i amb la col.laboració del professorat.

L’orquestra de corda Ad Libitum i El grup de vent Ensemble, interpretaran: Obertura de la Flauta màgica (Mozart), Largo simfonia n 9 (Dvorak), Al.leluia (Haendel) Somni d’una nit d’estiu (Mendelssohn), Trepak (Txaikovski), Can can (Offenbach).

L’orquestra de corda de l’ECMMI, el grup de vent Ensemble i el Cor de cambra, interpretaran: Pavana (Fauré), Vals n 2 (Xostakóvitx), The magnificent seven (Bernstein), Pirates of the Caribbean (Zimmer).

Hem parlat amb la Maria Queralt Martí, directora de l’ECMMI.

Aquest any celebreu, finalment, els 100 anys de l’ECMMI. Què heu preparat per a la celebració?

El centenari va ser el curs 21-22, perquè la primera data que trobem que a l’Ateneu es crea una escola de música és de l’any 1921. Pel tema de la pandèmia, vam decidir no organitzar res perquè la tardor de l’any passat tot era molt incert encara. Però a final de curs, el passat juny vam fer un concert dels projectes simfònics de l’escola al Cementiri Nou d’Igualada que va ser molt bonic i l’AFA de l’Escola ens va comentar que calia aprofitar aquest concert, que només l’havien gaudit les famílies dels alumnes i obrir-lo a la ciutat. Vam presentar el projecte al departament de Cultura de l’Ajuntnament, va agradar i s’hi vam sumar. Vam decidir que el 7 d’octubre es podria fer el concert a l’Ateneu i serviria com a celebració dels nostres100 anys. A més, per afegitó, el dia 5 d’octubre fa 125 anys que va néixer el mestre Joan Just.

Actualment sou Escola de Música i Conservatori. Com funcioneu?

Bé, en realitat som dos centres que compartim espai, materials, alguns professors…

L’Escola de Música són ensenyaments no reglats, nosaltres hem creat el nostre currículum, regulat per la Generalitat i el Conservatori són estudis reglats que tenen una durada de sis anys, al contrari de l’Escola de Música, en què pots entrar-hi als 4 anys i sortir-ne quan en tinguis 80, si vols, no hi ha límit. El Conservatori té un currículum marcat pel departament d’Ensenyament i que ofereix una titulació oficial un cop s’ha acabat.

Els alumnes i professors del centre ofereixen concerts organitzats en grups musicals. Com sorgeixen aquests grups? És positiu per als alumnes a nivell pedagògic formar part d’aquests grups i actuar de cara al públic?

Nosaltres tenim uns cicles de música ja estipulats. Un d’ells és el “Cicle de concerts de professorat” que el fem entre octubre i novembre. Es tracta de quatre concerts amb propostes que fan els professors i potser algun exalumne. Des de l’any passat tenim un cicle que es diu “Música de prop” que és de música de cambra. Aquest curs el farem entre el febrer i el març i hi prenen part els grups de música de cambra que tenim, són grups instrumentals petits i mostren el treball fet en el primer quadrimestre. A finals de curs hi ha el “Cicle de música a esglésies i castells”, del qual ja en portem 30 edicions i que durant els diumenges de maig anem a tocar per esglésies de la comarca, en espais on habitualment no es fan concerts. Després, cada trimestre tenim els concerts trimestrals i per Santa Cecília també sempre organitzem concerts i classes obertes. Com a escola ens agrada que aquests grups toquin aquí a l’escola, davant d’altres alumnes i també busquem que, quan assoleixen un cert repertori, puguin intervenir en actes de la ciutat o organitzem concerts nosaltres mateixos.

Seria important per Igualada tenir un auditori?

Molt, a nosaltres ens aniria molt bé. Inclús l’ideal seria que l’escola estigués al costat, com passa en altres municipis que han construït auditoris. Ara nosaltres anem a l’Ateneu, però l’Ateneu està sobresaturat d’actes, no és el millor espai per fer concerts… per tant aniria molt bé que la ciutat tingués un auditori. És una demanda que fem.

Com es presenta aquest curs que va començar ara fa just un mes?

Per fi és un curs normal, el que suposa una tranquil·litat molt gran. A nivell de matriculació estem més o menys com el curs anterior però cal tenir en compte hi ha un descens de la natalitat molt important i això ho estem notant molt, perquè una de les grans entrades d’alumnes a l’ECMMI és a 1r de primària i hi ha molts infants menys. També la crisi econòmica s’està notant en les matrícules, perquè les famílies han de triar curosament què fan els en sortir de l’escola.

Pedagògicament la música aporta molt.

Sí, la música és un llenguatge universal, abstracte, que endreça perquè també és matemàtic, té tota la part de treball en equip, d’aprendre a escoltar i de compartir.

Aquest any també se celebra el 125è aniversari del Mestre Just.

Sí, i justament dimecres dia 5 teníem previst posar una placa amb el seu nom a la façana de l’escola, però l’acte s’ha hagut d’aplaçar al mes de novembre. Serà un acte discret aquí a l’escola i el Daniel Mestre i el departament de Cultura ja han preparat un acte d’homenatge de la ciutat al Mestre Just.