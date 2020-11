Amb l’objectiu d’estimular la creació artística, l’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Promoció Cultural, convoca l’Igual’Art, un concurs de projectes d’arts visuals inèdits en qualsevol de les seves disciplines: pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia, videoart o la combinació de qualsevol d’elles.

En aquesta edició, i per tal de donar suport als creadors afectats per la crisi de la Covid-19, el “Pla de suport específic al sector cultural d’Igualada”, que es va presentar al mes de maig, va incloure l’increment a dos premis de 2.000 € cadascun, per a dos projectes. Els autors guanyadors són Biel Rabell Vilarrubias i Cels Burgès Flores, dos joves endinsats en diverses branques de la comunicació visual i musical amb moltes ganes de crear i de fer sentir. Els treballs, que es materialitzaran l’any 2021, es podran veure en els espais expositius municipals que els autors determinin.

El projecte de Biel Rabell, “La nostra història”, consisteix en la creació d’un videoart en què s’explica la història de la ciutat d’Igualada a través de la seva geografia. Com si fóssim un ocell, volarem pels racons de la nostra ciutat explicant l’antiguitat dels carrers i edificis més simbòlics. Serà un viatge en el temps per entendre d’on venim, un viatge en la vida d’una ciutat des de les primeres pedres de la Igualada medieval, passant pels espais del Modernisme fins acabar a l’època actual. “La nostra història” és un projecte que pretén canviar la mirada dels que viuen, estimen i passegen per Igualada.

L’objectiu del projecte de Cels Burgès Flores, “Boxset_Hotblues Sessions”, és treure a la llum part del material musical i visual arxivat des del 2008 fins al 2018, i plasmar físicament la faceta cultural del bar Hot Blues d’Igualada en format Box Set, un àlbum/llibre que inclou un o més CD de música i un mínim de 30 pàgines escrites, formant un producte alhora musical i visual. L’exposició estarà formada per una selecció acurada de les millors il·lustracions, dibuixos, cartells i fotografies de la trajectòria del carismàtic local.

El Jurat de l’Igual’Art ha estat format per Raquel Camacho, directora de La Gaspar; Pere Camps, regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals; Ester Comenge, professora de la Gaspar; David Reina, president de Disseny Marked; Marta Viscarro, interiorista, i Joan Sala, com a secretari, amb veu i sense vot.