Finalitzen les obres d’arranjament del Camí de Ca la Fou de Vallbona

Aquesta setmana s’ha acabat l’arranjament del camí d’accés al nucli de Ca la Fou, que va projectar el govern anterior de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia. Les obres han consistit en l’esplanat i compactat del ferm, al qual s’ha afegit material on ha calgut, un posterior anivellat, una capa de reg d’imprimació i pavimentat amb betum asfàltic en calent.

El govern actual hauria preferit una solució diferent a l’asfaltat, com un paviment nou de tot-u i sorra premsada, però la subvenció de 48.724,93 euros que va concedir la Generalitat de Catalunya a aquest projecte estava lligada a la memòria que es va presentar el 2017. Per tirar endavant el projecte i no perdre aquesta aportació, l’Ajuntament va haver d’afegir 1.172,59 euros, detallats als pressupostos del 2020, que es van aprovar sense cap vot en contra. Aturar les obres hauria suposat indemnitzar l’empresa adjudicatària amb gairebé 51.000 euros.

Malgrat que l’arranjament que s’ha acabat no ha deixat cap vial per als vianants, l’Ajuntament treballa per trobar-hi una solució durant aquest mandat. D’altra banda, la memòria del projecte de 2017 també incloïa l’arranjament del camí d’accés al nucli de la Fonolleda, que en va quedar exclòs a causa d’un error tècnic. Aquesta setmana l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha obert a concurs la licitació d’aquesta obra.