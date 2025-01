Castellolí participa de la reunió fundacional del Camí Ingnasià

Aquest dissabte 11 de gener l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, va participar en la constitució de l’Associació de Municipis del Camí Ignasià, una entitat inèdita que aglutina 60 pobles i ciutats de cinc comunitats autònomes: Catalunya, Aragó, Navarra, La Rioja i el País Basc. La reunió fundacional, celebrada al Monestir de Montserrat, marca l’inici d’una col·laboració conjunta per impulsar el turisme d’interior al llarg dels 650 quilòmetres que uneixen Loiola (Azpeitia) i Manresa.

El projecte té com a objectiu principal donar visibilitat als atractius històrics, patrimonials, paisatgístics i gastronòmics dels municipis que formen part de la ruta. El president de l’associació és l’alcalde de Manresa, Marc Aloy: “la força i determinació del món local i la capacitat dels municipis de sumar per fer realitat una entitat que actuarà conjuntament per impulsar un turisme d’interior, de qualitat i desestacionalitzat”.

Aquesta entitat destaca pel seu caràcter pioner, que vol integrar pobles i ciutats amb realitats molt diverses, des de grans ciutats com Saragossa fins a municipis petits, com Castellolí. L’Associació de Municipis del Camí Ignasià té com a objectiu agrupar sota un mateix paraigua els prop de 90 pobles i ciutats que formen part del recorregut. Fins ara, compta amb l’adhesió de 60 de municipis. L’entitat continuarà treballant els pròxims mesos per fer créixer el nombre d’ajuntaments.

L’Anoia, al Camí Ignasià

El Camí Ignasià recrea l’itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522, des del seu poble natal de Loiola (Azpeitia, País Basc) fins a Manresa, ciutat on va fer estada durant onze mesos abans de viatjar a Terra Santa. En el trajecte des de Loiola va passar per l’Anoia i, de fet, a la seva autobiografia dedica unes breus paraules a Igualada on es va mudar de vestit, passant de la indumentària del cavaller a la del pelegrí.

Va ser a la capital de l’Anoia on va comprar el vestit de sac, les espardenyes, el sarró de pell i el bordó característics. Un cop a Manresa, Sant Ignasi, fundador de l’orde de la Companyia de Jesús (Jesuïtes), va tenir les experiències místiques i espirituals que van inspirar-lo en la redacció de la seva obra principal: els Exercicis Espirituals. La ruta, dividida en una vintena d’etapes transcorre durant 650 quilòmetres per cinc comunitats autònomes: País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya.