Capellades ha celebrat una Festa Major d’Hivern amb molta cultura

Per Santa Dorotea, el 6 de febrer, Capellades celebra la seva Festa Major d’Hivern. Tal com detalla la regidora de Festes, Susana Moreno, “aquest any el festiu local ha estat el dilluns 7 de febrer. Això ha fet que poguéssim fer propostes per al cap de setmana, que han pogut ser seguides pels diferents veïns i veïnes de la vila. Aquest any s’ha proposat teatre, pintura i música per a totes les edats”.

Així, divendres tarda les famílies van poder gaudir amb la “Sopa de pedres” d’Engruna Teatre. Una titella preciosa que presenta la història d’una nena que ha de deixar la seva terra per la guerra i en arribar a l’esperada Europa no troba la solidaritat dels ciutadans. Però ella, lluny de desanimar-se, fa una sopa que aconsegueix unir el veïnat. Acabada l’obra els nens i nenes van poder fer-se una fotografia amb l’Alma i la companyia.

Dissabte al matí es va inaugurar l’exposició de pintures de la capelladina Maribel Cantó, que durant les properes setmanes es podrà veure al Saló Rosa de La Lliga. La inauguració va comptar amb l’autora, el president de la Societat La Lliga, la regidora de Festes, Susana Moreno i el regidor de Cultura, Àngel Soteras. A més a més també va intervenir Roser Vila, qui es va encarregar de traduir-ho tot al llenguatge de signes.

El diumenge, dia de Santa Dorotea, va ser el més llarg en propostes. Primer al matí es va fer a l’església de Santa Maria l’ofici, amb la presència de l’alcalde Salvador Vives, acompanyat d’un representació de regidories. Seguidament els assistents van poder gaudir de l’orgue Freixas Vivó, amb un concert de Jordi Figueras que va fer les delícies dels assistents.

A la tarda, el teatre va tornar a La Lliga, amb l’espectacle “Calma!”, tot un crit a la tranquil·litat i a deixar de banda l’estrès dels telèfons i el dia a dia.