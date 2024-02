Capellades celebra amb èxit de participació i molta cultura el Mercat Figueter

Publicitat

El temps va ser aquest diumenge l’element més destacat del Mercat Figueter de Capellades ja que tot i no fer un dia gens radiant va permetre que es poguessin fer totes les activitats previstes.

Els visitants van poder passejar pels carrers de la vila i gaudir amb els espais florals, enguany dedicats a quadres famosos per homenatjar els 35 anys del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy. Se’n va dedicar un a Frida Kahlo a l’entrada del darrera del Museu Molí Paperer, un altre a Van Gogh al carrer Major on també n’hi havia un de Miró. El Safareig estava dedicat a Salvador Dalí i el Rec del Corronaire a la pintura en general.

En aquesta edició s’ha donat molt protagonisme a les entitats de cultura popular, que van actuar en una plaça de Catalunya plena de públic i estands comercials i també d’entitats, escoles i partits polítics. Van anar actuant els Gegants de Capellades, la Banda de l’Escola de Música -que després va seguir tocant per la fira-, els Gegantets, Falcons de Capellades, Bastoners, Estridents, Capgrossos i el Coro Rociero Morenita de la Sierra.

Les famílies han tingut molt protagonisme en aquesta edició, especialment a la plaça de Sant Miquel, plena de jocs de fusta gegants i inflables i una parada de peces de playmòbil. Els jocs de fusta, on sempre cal buscar l’habilitat i treballar la paciència, van agradar els més petits però també els acompanyants que no van poder estar-se’n de provar-ho una estona.

També per a les famílies va ser l’espectacle de la tarda, quan els Farrés Brothers van representar HOHIHU, omplint la plaça Catalunya i fent riure la concurrència.

Com no pot ser de cap altra manera al Mercat Figueter hi ha sempre espai per al menjar. A banda de les nombroses parades amb propostes de tot tipus, a la plaça de Verdaguer es va fer un espai vermut i tapeta on fer temps abans de dinar. A la plaça de Catalunya la Casa d’Andalusia va estar tot el matí cuinant unes ‘migas’ que van agradar molt.

En aquesta edició també es presentava la novetat de l’espai pícnic, a la plaça de la Bassa, amb diverses parades de menjar i un espai habilitat amb taules i cadires per seure-hi a menjar o beure.

La inauguració del Mercat Figueter es va fer a l’estand de l’Ajuntament de Capellades amb la presència dels regidors de la corporació i l’acompanyament dels Gegants i Gegantets i la Pubilla i l’Hereu. L’alcalde, Salvador Vives, va desitjar un bon Mercat Figueter a tots els assistents i també a les entitats i botigues que hi participaven repartides per la vila, igual que als gairebé 150 paradistes que van omplir els carrers de Capellades. També va donar les gràcies a totes les treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Capellades, que han participat activament, en la creació, direcció, organització i muntatge del Mercat ja que sense elles i ells això no seria possible

En l’acte inaugural també va intervenir el regidor de Promoció Econòmica, Àngel Soteras, qui va explicar que per protecció davant la incertesa del temps s’havia decidit traslladar la votació popular del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy -prevista inicialment per al matí de diumenge amb els quadres participants al bell mig de la plaça- fins la sala d’exposicions Les Voltes de Casa Bas on estarà els propers dos caps de setmana.

A banda del Concurs de Pintura Ràpida abans del mercat també es va fer un concert on el Cosmos Quartet va presentar el seu segon treball “Influències II” omplint la sala teatre de La Lliga.

Guanyadors del Concurs de Pintura Ràpida

21 pintors han participat enguany a l’edició número 35 del concurs de pintura ràpida Joan Campoy de Capellades.

Una de les novetats més destacades d’aquesta convocatòria ha estat la creació d’un nou premi: la votació popular. La previsió inicial era que es fes pel matí de Mercat Figueter, amb les obres exposades al bell mig de la plaça. La inestabilitat del temps va fer decantar els organitzadors per traslladar la proposta a Casa Bas. Així les dues properes setmanes d’exposició es podrà dipositar el vot en una urna per triar el quadre que més agradi. Aquest premi, gentilesa de Capellades Comerç, permetrà que el primer quadre més premiat s’emporti un val per gastar de 250 euros en compres a Capellades Comerç i el segon, un altre de 150€.

Aquest dissabte al migdia el Jurat va escollir entre les 21 obres presentades, les 6 que més els van agradar. Així el guanyador del Premi Capellades, valorat en 500 euros, va ser Julio García. El cinquè premi general, amb una dotació econòmica de 100 euros, va ser per a Abel Florido; el quart, amb 200€, per a Mercè Humedas; el tercer, amb 300 euros de premi, per a Joan Josep Català; el segon amb 400 euros per a Antonio Mariscal i el primer, amb 500 euros de premi, per a Aida Mauri.

En aquesta ocasió el jurat va estar format pel regidor de Cultura, Àngel Soteras; el professor i artista Toni Chia; Joan Campoy, un dels fills del pintor Joan Campoy, i els també artistes Jordi López i Elisenda Castells.

Compartir