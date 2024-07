La Pobla durà a terme un estudi per a la millora de la mobilitat al barri del Xaró

L’actuació, finançada amb la subvenció de la Diputació de Barcelona, s’emmarca en el treball municipal per a facilitar els desplaçaments al municipi

Imatge: © Google Maps

L’ajuntament de La Pobla de Claramunt iniciarà pròximament els treballs per a la redacció d’un estudi de mobilitat per al barri del Xaró, una actuació destinada a conèixer l’estat de voreres i de la calçada a la d’aquest nucli, a més d’establir les actuacions a desenvolupar per a millorar tant el desplaçament de les persones com la convivència entre vianants i el trànsit rodat. Aquest pla s’inscriu dins del conjunt d’actuacions desenvolupades en els darrers anys des del consistori amb l’objectiu d’assolir una millora en la mobilitat en el conjunt de la població.

Entre les darreres mesures adoptades en aquest sentit destaca l’increment de la seguretat a l’encreuament del camí del Castell amb la C-244 amb la pròxima instal·lació d’un nou semàfor, els treballs de condicionament i senyalització duts a terme en el Camí de Can Solà (el vial que uneix la C-244 amb el nucli de Can Solà) o la rehabilitació del pont de La Boixera per tal d’integrar aquest element patrimonial en el projecte de Vies Blaves de camins per a vianants i ciclistes paral·lels a les lleres dels rius. L’estudi de mobilitat compta amb un pressupost de 6.000 euros que es finançarà amb una subvenció per part de la Diputació de Barcelona de 5.400 euros.