Calaf i Pujalt adapten la frontera entre municipis per facilitar els tràmits administratius

Calaf va celebrar el Ple ordinari del mes de juny aquest dilluns dia 27 amb un ordre del dia que incorporava sis punts.

Després d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior, es portava a votació l’alteració del terme municipal amb Pujalt. Aquesta delimitació era la darrera que quedava pendent de realitzar des que els 2015 es van fer diferents tràmits per adaptar les línies amb els municipis veïns.

Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va decidir abstenir-se, ja que al no poder obrir els mapes facilitats, no acabava d’entendre si amb aquesta adaptació, finalment, Calaf perdia terreny. El secretari li va respondre que amb la darrera fase de l’alteració, Calaf acabava guanyant terreny. Jordi Badia, alcalde de Calaf, va destacar que guanyar o perdre terreny era irrellevant, ja que l’important era fer una delimitació amb una certa lògica, sense traçar una línia recta com l’actual sinó resseguint el camí existent i adaptar-la en aquelles finques que quedaven partides entre els dos municipis per tal de facilitar els tràmits administratius.

D’altra banda, sí que es van aprovar per unanimitat: la revisió del padró anual, que determina que Calaf té 3.590 habitants; la pròrroga a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets socials per a la prestació del servei de Centre de Dia de la Casa Gimferrer.



L’últim punt va ser l’autorització de compatibilitat de l’alcalde com a professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona pel curs 2022-23 que es va aprovar amb l’abstenció de Junts per Catalunya.

Cal destacar que en aquest Ple no hi va poder assistir cap representant del GiC, ja que Salvador Prat va excusar-se per motius de salut.