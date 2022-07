Poble Actiu denuncia la manca de places de llar d’infants públiques

Durant les darreres setmanes l’Ajuntament d’Igualada ha publicat el llistat amb la puntuació i l’ordre de preinscripció de les llars d’infants. Des de Poble Actiu critiquen que hi hagi 46 famílies que no podran entrar a l’escola que havien escollit com a primera opció. Des de Poble Actiu han denunciat la manca de places públiques que Igualada oferta i han explicat que “reubicant les sol·licituds que no han entrat en primera opció, encara quedarien 24 alumnes fora del sistema públic de llars d’infants municipals”.

En concret, les llars d’infants municipals properes al centre, el Rusc, situada a l’entorn de l’Ateneu Igualadí, i la Lluna, situada a l’entorn de l’escola Garcia Fossas, han tingut una demanda molt superior a les places disponibles. Un total de 20 alumnes d’1 any i 26 alumnes de 2 anys no podran accedir a l’escola pública que han escollit les seves famílies com a primera a causa de les poques places disponibles en aquests centres escolars.

Tal i com ha denunciat Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, el problema “no és només que les famílies no poden accedir a l’escola que han escollit com a primera opció, sinó que no tenen opció de poder accedir a cap plaça pública”. En aquest sentit, des de la formació municipalista han explicat que aquest any hi ha hagut un total de 58 inscripcions d’alumnes de P2 per a un total de 41 places públiques i 53 inscripcions d’alumnes de P1 per a un total de 46 places a les llars d’infants municipals. “Cal ampliar el número de places públiques a les llars municipals d’Igualada perquè l’oferta és clarament inferior a la demanda”, ha defensat Ortínez.

El problema de saturació de les llars d’infants també passa en el curs de P0, els infants nascuts el 2022. La regidora Neus Carles ha explicat que “l’Espígol ja té totes les places plenes a mes de juny, per tant, totes les criatures que hagin nascut després del 12 de maig ja no podran accedir a aquesta llar d’infants durant aquest curs”. Des de la formació municipalista s’ha criticat que “des de l’equip de govern no s’està fent res per a resoldre aquest problema i que cada any són moltes les famílies que no poden accedir a les llars municipals de la ciutat”. És per això que reclamen que “l’Ajuntament garanteixi els dret de les famílies a portar els seus fills a una escola pública propera, i encara més quan parlem de nens tan petits ja que és un moment on la conciliació familiar és clau per al benestar de tota la família”, ha defensat Carles.

Poble Actiu proposa crear noves línies per absorbir la demanda de places de la ciutat

Per tal de solucionar aquest problema de manca de places i que l’oferta municipal garanteixi l’accés a una escola pública per totes aquelles famílies que ho vulguin, des de Poble Actiu han tornat a demanar, tal i com ja s’ha fet durant tot aquest mandat, que cal traslladar la llar el Rusc en una nova ubicació a prop del centre que permeti ampliar l’escola a dues línies, i planificar la creació d’una nova llar d’infants a l’entorn de l’escola Gabriel Castellà, assegurant que les famílies dels barris de Montserrat, Llevant i Sant Crist disposin d’una llar d’infants municipal a menys de 10 minuts de casa.