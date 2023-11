CaixaBank ajuda amb 10.000€ la Fundació UEA per fer el Centre d’Oficis de l’Anoia

Publicitat

La Fundació de la Unió Empresarial de l’Anoia (Fundació UEA) rep una col·laboració de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, per un import de 10.000 euros amb l’objectiu de començar a fer realitat un dels projectes estrella de la Fundació: la creació d’un Centre d’Oficis de l’Anoia i donar així resposta a la necessitat manifestada per les empreses del territori: la manca de professionals formats en determinades àrees industrials. Especialment, el sector del metall, un dels sectors industrials més important, present i tractor de la comarca, i que actualment es troba amb dificultats per trobar personal especialitzat.

El primer pas i que permet aquesta donació és la fase competencial. En aquest sentit, aquesta dotació econòmica permetrà fer una preselecció, selecció i formació dels futurs alumnes -que estan en situació d’atur o que volen fer un canvi o gir professional- que rebran competències bàsiques i transversals.

L’objectiu d’aquest Centre d’Oficis és posar solució a la situació d’atur que es troba la comarca de l’Anoia, amb la voluntat d’inserir persones desocupades en ofertes de feina que no es cobreixen per falta dels perfils professionals que es necessiten, i poder professionalitzar-los en sectors amb elevades necessitats i així lligar l’oferta i demanda de feina.

Aquest Centre d’Oficis constarà de diferents espais situats en empreses de la comarca de l’Anoia que cediran les seves instal·lacions per fer-ho realitat.

Des de la Fundació UEA es vol estar al costat de la formació industrial: una necessitat reiterada pel teixit empresarial i que consta de mancances generalitzades en els candidats i dotar-los en aquest sentit, d’eines i recursos que els permetran ser més capaços, adaptatius i competitius.

En l’acte d’aquesta donació, ha participat el president de la Fundació de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, qui ha agraït als presents i a Fundació “la Caixa” i CaixaBank el fet de poder rebre aquest compromís “que serà d’una gran ajuda per fer realitat un dels eixos principals de la Fundació”.

