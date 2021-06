“Cada vegada hi ha més estudis investigant el potencial terapèutic del cànnabis”

Entrevista a Iván Jiménez Doncel i Mireia Garriga Cubas, propietaris de Sensitive CBD Igualada

Som l’Iván i la Mireia, una parella emprenedora de 28 i 29 anys, nascuts a la província de Barcelona. Hem passat gran part de la nostra vida visquent a Igualada i sempre teníem la idea de col·laborar amb el comerç local. Després del desastrós 2020 i d’haver de deixar les nostres antigues feines, vàrem treure forces i vam decidir emprendre en aquest sector, sent així la primera botiga especialitzada en derivats del cànem de la ciutat.

Quin tipus de productes veneu a CBD?

Venem una àmplia gamma de productes, des de les flors de CBD natural fins a olis, càpsules, vaporitzadors, extractes, productes cosmètics, packs per a nínxols específics i molt més. Estem sempre a l’avantguarda del mercat, llançant productes innovadors, exclusius i ecològics.

Tots ells parteixen de llavors de cànnabis terapèutic?

Sí, la matèria primera és sempre el cànnabis medicinal, és a dir, la planta de cànnabis amb nivells alts de CBD i pràcticament nuls de THC (menys de 0,2%). Així com el CBD, el THC és una molècula de la planta de cànnabis i encara que ambdues tinguin efectes terapèutics i medicinals, el THC és més conegut per provocar efectes psicotròpics, és a dir, “col·locar” als usuaris. El CBD no té efectes psicotròpics ni efectes col·laterals, d’aquesta manera, els nostres productes són totalment legals, controlats i benèfics, sense efectes psicotròpics.

En alguns casos, per tant, són recomanats per metges?

Cada vegada hi ha més estudis investigant els potencials mèdics i terapèutics del Cànnabis. En aquests estudis es comprova que el CBD té efectes antiinflamatoris, analgèsics, antitumorals, antiespasmòdics, entre altres. El CBD avui és almenys un bon complement natural a les teràpies i medicaments tradicionals.

També es poden comprar sense recepta, però, no?

Justament per ser un component amb efectes col·laterals baixos o nuls, que no alteren l’estat de consciència dels seus usuaris i, per tant, no necessiten recepta mèdica. No obstant això, especialment en casos de tractaments mèdics, sempre recomanem que el pacient consulti amb un el seu especialista abans de complementar el seu tractament amb CBD.

Quins beneficis tenen aquests productes que no tinguin medicaments tradicionals?

Primerament dir que el CBD té molt potencial terapèutic, però sempre cal seguir les recomanacions dels metges, especialment en casos de malalties greus. El CBD és un excel·lent complement natural per als tractaments mèdics i podria substituir alguns ansiolítics o analgèsics, per exemple. La diferència principal seria aportar efectes benèfics igual que uns certs medicaments, però sense generar tants efectes col·laterals.

Més enllà de productes terapèutics també n’hi ha per utilitzar en relacions sexuals o per millorar el rendiment esportiu? Quins són?

Per les seves propietats energètiques, ansiolítiques, antiinflamatòries i altres més, el CBD acaba sent un potent ingredient per a complementar uns certs productes. Tenim per exemple el “pack sexual”, “pack esportista” o infusions i cremes que barregen en cànem amb altres ingredients, potenciant efectes afrodisíacs, relaxants, antioxidants i altres.

També veneu productes per a mascotes, oi?

Sí! Tots els mamífers tenim un sistema endocannabinoide que regula les funcions essencials, com ara la pressió sanguínia, la temperatura corporal, la freqüència respiratòria, etc. El CBD actua en aquest sistema, ajudant a regular aquestes funcions, sigui en humans o mascotes. A més de tots els beneficis per a la salut animal, el CBD també ajuda molt a les mascotes amb trastorns de comportament, com por, ansietat, agressivitat i altres.

Són poc coneguts encara aquests tipus de productes a Catalunya?

A causa de l’augment de recerques sobre els beneficis del CBD i conseqüentment una major obertura legal per als productes que l’utilitzen com a matèria primera, cada vegada són més les persones que estan descobrint aquest fascinant cannabinoide. No obstant això, desafortunadament moltes persones encara tenen molt tabú o perjudici amb la planta de cànnabis, ja que la veuen purament com una substància psicoactiva.

Hi ha països del món on tenen molta més importància?

Encara que el CBD sigui una tendència mundial, sí que hi ha països que per les seves obertures legals tenen un mercat bastant més madur. A Espanya, Sensitive CBD és pionera en aquest segment i té en les marques que estan en aquests països més desenvolupats un reflex del seu propi potencial.

Per què vau decidir instal·lar-vos a Igualada?

Igualada és la nostra ciutat natal. Ens agrada Igualada. Després de veure les primeres botigues de Sensitive CBD a Barcelona, vàrem pensar que això és el que li feia falta a la ciutat, conèixer la cara més medicinal de la planta del cànnabis.

Fa anys que ens informem i formem en el sector cannàbic de manera autodidàctica. Per això, després de comprovar la manca d’informació veraç i de qualitat sobre el cànem a Igualada, vam decidir obrir el nostre propi negoci al C/Custiol, de la mà de la franquícia Sensitive CBD, on eduquem i assessorem les persones, en els usos i característiques terapèutiques de la planta, allunyant-los així del mercat negre i de productes no aptes per al consum medicinal.

Quin és l’horari de la botiga d’Igualada?

L’horari és de les 11 del matí fins a les 14:00 i a la tarda de les 16:00 fins a les 20:30 del vespre.