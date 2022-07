B-BACK i el duet Marta Bossa i Xavi Martínez, guanyadors del Certamen de Música Jove

La setzena edició del Certamen de Música Jove d’Igualada es es va celebrar el passat dissabte 2 de juliol al pati del Museu de la Pell d’Igualada, ha tingut com a guanyadors el grup B-BACK i el duet format per Marta Bossa i Xavi Martínez.

El conjunt B-BACK està format per: Lluc Torreguitart (bateria), Oscar David Ferrer (guitarra), Marta Bossa (cantant), Biel Serena (teclat) i Roc Riba (baix). Per altra banda, el duet format per Marta Bossa i Xavi Martínez també va guanyar el premi del jurat popular que en aquesta edició va poder votar per instagram.

El grup BLEACH, format per Pau Vivancos (baix), Joel Gil (bateria) i Roger Dalmases (guitarra i veu) va guanyar l’accèssit per part del jurat.

La regidora de Joventut, Carlota Carner, acompanyada del regidor de Cultura, Pere Camps, van ser els encarregats de lliurar els guardons als premiats d’aquest any. Carner va posar en valor el “talent i professionalitat dels participants que han pogut tenir visibilitat en aquesta oportunitat d’actuar davant de públic de la ciutat i amb totes les facilitats tècniques”. Carner va reiterar també que d’aquest certamen n’han sortit grups i artistes “que actualment s’han fet un lloc al panorama musical igualadí”.