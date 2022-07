Finalitza la temporada del Bicentenari dels Traginers amb una exposició fotogràfica

Els traginers de la ciutat, ara sí, el passat divendres dia 1 de juliol celebraren el darrer acte de la temporada del bicentenari, tot inaugurant l’exposició del 42è Concurs Fotogràfic organitzat amb l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, que enguany també acollia fotos realitzades durant la trobada Nacional dels Tres Tombs celebrada a Igualada el passat 8 de maig.

En l’acte també s’atorgaren els premis d’aquesta edició: el primer premi (gentilesa de Camins i Associats SA) va correspondre a Andreu Noguero Cazorla, de Sitges; el segon premi (gentilesa de Gerards Jardins) va ser per M.Victòria Planas Salvador, també de Sitges; el tercer premi (gentilesa del Taller Electro-Mecànic Pujol) va ser per l’igualadí Manel Caballé Miquel; el quart premi (gentilesa de Peixos Dueñas) va correspondre a Josep Catasús Vallès, de Vilafranca del Penedès; el cinquè premi (patrocinat per Instal·lacions Litre i Amper SL) fou per Jordi Pérez Leal, de Vilanova del Camí; i finalment, el premi especial (gentilesa de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada com a entitat organitzadora del concurs), va ser per Dominik Haeberlein, de Santa Margarida de Montbui.

Fins el proper 24 de juliol, l’exposició es podrà visitar a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (situat a la plaça del Rei, 15), de dilluns a divendres, en l’horari d’obertura de l’edifici (excepte la darrera setmana de l’exposició en què a les tardes de dimarts a divendres s’obrirà de 6 a 2/4 de 9 del vespre, i dilluns romandrà tancat), i als caps de setmana, a les tardes de 6 a 2/4 de 9 del vespre, i als diumenges al matí d’11 a 2/4 de 2 del migdia.