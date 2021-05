Avui comença la Mostra amb la “Jornada Mostra PRO Catalans Arts”

Per tal d’adaptar-se a la situació actual, la Fira s’allarga un dia i les activitats dirigides als professionals, que es concentraran d’avui dimecres a divendres, seran virtuals. Això permetrà participar de la Mostra als professionals no només catalans, sinó també estatals i internacionals. Tot i que la programació d’espectacles serà presencial, enguany se substitueix la Llotja física per la Llotja Virtual, un espai que conservarà l’essència de la Llotja clàssica permetent el contacte entre professionals, i allotjant totes les activitats professionals i on tindrà lloc la Mostra PRO Catalan Arts, amb presentacions, reunions ràpides, espectacles en streaming i moltes altres activitats.

Jornada Mostra PRO Catalan Arts

Dimecres 26 de maig

9:30 h – Inauguració

10 h – Benvinguda i presentació de la Llotja Virtual

10:30 a 11:15 h – Presentació dels Projectes de Suport a la producció i exhibició

11:30 a 12:30 h – Reunions Ràpides

16 a 17 h – Reunions Ràpides

16 a 16:30 h (públic familiar) i 16:30 a 17 h (públic jove) – Trobades entre programadors/es i companyies catalanes i estatals amb espectacles en fase de creació.

Dijous 27 de maig

10:15 a 11 h – Presentació dels Projectes de Suport a la producció i exhibició per programadors internacionals.

11 a 11:35 h – Espectacle en streaming amb horari per determinar

11:45 a 12:15 h – Presentació de les Delegacions de l’ICEC

15:30 a 17 h – Reunions Ràpides

Espectacles en streaming amb horari per determinar

Divendres 28 de maig

Espectacles en streaming amb horari per determinar

Facilitador COFAE (Coordinadora de ferias de artes escénicas española)

Les fires d’arts escèniques són espais de negoci i de trobada entre professionals. Per això, amb una clara voluntat de generar nous serveis vinculats a la qualitat i la proximitat com a garantia del contacte professional, COFAE ha activat una línia de generació de contextos de trobada a través dels facilitadors PRO. El treball del facilitador PRO consisteix en posar en contacte a professionals que no es coneguin, actuant per compte propi i també rebent encàrrecs de professionals que necessitin contactar amb algú.