Més de 90 alumnes van a l’escola en bici amb la prova pilot del BiciBus

El passat divendres Igualada va passar a formar part de les ciutats amb el BiciBus per anar l’escola. Al llarg d’aquests darrers mesos, aquest sistema de transport col·lectiu cap a l’escola amb bicicleta s’ha anat estenent com una taca d’oli a diferents poblacions de Catalunya i de fora.

La primera prova pilot a Igualada es va fer amb l’objectiu d’instal·lar-ho de manera permanent de cara al proper curs 2021/22. L’estrena no podia haver anat millor, es van crear 6 línies diferents, 7 centres educatius van participant-hi, més de 90 infants inscrits i 40 acompanyants van regalar per una estona, un aspecte ben diferent a la ciutat. Bicicletes amunt i avall, línies creuant-se en diferents punts, aparcaments de bicicletes plens a vessar a les escoles, i molts somriures entre els participants.

El BiciBus permet anar amb bicicleta a l’escola de forma segura, sostenible i en grup i segurament és un mecanisme molt potent per, mica en mica, anar canviant els hàbits en la mobilitat cap a l’escola. Vol promoure una mobilitat sostenible, adquirir noves habilitats i autonomia personal i millorar la salut i el rendiment escolar del infants. L’objectiu final també es deixar els cotxes a casa, per promoure la salut, pel respecte pel medi ambient, i per deixar enrere el col·lapse de cotxes que hi ha a les hores punta d’entrades i sortides de les escoles.

El funcionament és molt senzill, els participants es van incorporant a les diferents línies del BiciBus segons les zones on viuen i van en grup fins l’escola. Això els proporciona una seguretat, ja que el grup està sempre guiat per adults voluntaris que fan de motor, ja siguin pares, membres de les AMPA, professors o voluntaris de Ciclistes Urbans d’Igualada.

Ara ja s’està preparant la segona prova pilot, que es farà el proper 4 de juny, i on també s’incorporaran els instituts d’Igualada a més de les escoles de primària. I com que la garantia del seu bon funcionament depèn dels voluntaris que hi col·laboren, des de l’organització animen a tothom qui vulgui a afegir-s’hi amb aquest rol. Per més informació o per participar com a voluntari, podeu enviar un correu a bicibusigualada@gmail.com.