Aprovat el pressupost 2025 de Calaf, de gairebé 8,7 milions d’euros

El passat dilluns 25 de novembre es va fer una nova sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Calaf en la qual va destacar l’aprovació del pressupost municipal per al 2025. Els comptes del consistori pujaran a 8.699.707,79 euros, a l’estat d’ingressos, i a 8.699.092,79 euros a l’estat de despeses, presentant un superàvit inicial de 615 euros i amb un capítol d’inversions de 3,5 milions. El pressupost de Calaf per al 2025 es va aprovar amb els únics vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció de JxCat i els vots en contra de SUMEM.

En la defensa de la proposta, l’alcaldessa, Montserrat Mases, va explicar la distribució del pressupost per àrees econòmiques. L’àrea social amb 3,3 milions és la que s’enduu la major part del pressupost (37,97%), ja que inclou la inversió de la futura residència per a Gent Gran amb un cost de 3.058.338,28 euros (la part corresponent a les obres previstes pel 2025).

En segon lloc, hi ha l’àrea d’Administració General amb 1,5 milions (17,94%) i en tercera posició, l’àrea d’Urbanisme amb 1,1 milions on destaquen inversions com la rehabilitació de les dues darreres casetes dels mestres, la millora de camins i la instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades del poble.

Seguidament, trobem l’àrea de Medi Ambient que representa un 9,05% del pressupost amb una partida de més de 787.000 €, destinats a la recollida selectiva de la Mancomunitat i les millores a la deixalleria; l’àrea d’Educació, amb un pressupost d’uns 626.000 euros (7,20%); l’àrea d’Aigües amb un 5,3% del pressupost i més de 464.000 € destinades a millores del servei; l’àrea d’Esports, amb poc més de 282.000 € (3,25%), on destaca una partida per rehabilitar les zones i instal·lacions esportives; l’àrea de Promoció Econòmica, amb uns 273.000 € (3,14%); l’àrea de Festes Cultura i Joventut, amb més de 255.000 € (2,94%); i finalment, l’àrea d’Igualtat i Habitatge amb uns 16.000 € (0,18%).

Al mateix temps, s’aprovava també la relació de llocs de treball i el catàleg retributiu del personal que enguany incorporava algunes millores pel que fa a l’adequació dels complements específics i/o de destinació dels llocs de treball d’algunes persones de la plantilla.

El grup de JxCat va anunciar la seva abstenció perquè tal com indica l’informe de secretaria no es compleix amb l’estabilitat pressupostària per més de 1M d’euros. “Hauríem de fer una aposta per l’estalvi perquè necessitarem molts diners per la residència per si no arriben les subvencions que es preveuen”, va afirmar Joan Caballol.

SUMEM, per la seva banda, va dir que en alguns plantejaments com la residència hi estaven d’acord, tot i que suposés un gran endeutament. Tot i això, Josep Casulleras, va afirmar que en altres aspectes com urbanisme, seguretat, promoció industrial o gestió del porta a porta per a la Mancomunitat no ho estaven i que per això, hi votarien en contra.