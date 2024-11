47a edició de La Pintura com a Hobby a “La Sala, sala municipal d’exposicions”

El Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada organitza un any més l’exposició col·lectiva 47a edició de La Pintura com a Hobby, un esdeveniment centrat en potenciar l’activitat artística no professional, el qual s’inaugurarà el proper dijous 12 de desembre a les 19 h de la tarda a La Sala, sala municipal d’exposicions. La mostra durarà totes les festes de Nadal i es podrà visitar fins al matí del diumenge 5 de gener del 2025.

Davant la gran participació de la passada edició, en la qual es van exposar més d’una seixantena d’obres, aquest any es vol ampliar la convocatòria amb una segona recollida de quadres durant la tarda del dimecres 11 de desembre. A continuació es detallen les condicions per poder inscriure’s en aquesta nova convocatòria col·lectiva.

Com participar a La Pintura com a Hobby

Per poder participar en el saló caldrà que la persona que vol exposar tingui 50 anys o més i sigui

l’autora de la pintura; el quadre ha d’haver estat pintat a partir del gener del 2021 i en quant a les

mides, tota l’estructura -marc o quadre vist- no pot superar els 65 cm d’amplada.

Amb relació a la inscripció, n’hi haurà prou en presentar-se amb una sola obra a La Sala, sala municipal d’exposicions, al carrer Garcia Fossas, núm. 2, baixos, el dimecres 11 de desembre, de 9 h a 11 h i de 18 h a 20 h. En el moment d’entregar la peça caldrà donar les dades següents: nom i cognoms, adreça, correu electrònic i número de telèfon. Si el treball que es deixa és d’un familiar caldrà també, facilitar-ne les dades.

L’organització es reserva el dret de poder mostrar tots els quadres entregats dins del calendari de l’exposició, ja sigui en dues files o partint el calendari expositiu en dues quinzenes per mostrar les obres de totes les inscripcions. No es podran acceptar obres que no compleixin les característiques esmentades, sense les dades de contacte ni tampoc, fora d’aquest termini. El nombre màxim de quadres no superarà les 130 obres i s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada. Les obres s’hauran de retirar sense falta, el dimarts 7 de gener de 2025, de 9 h a 11 h i de 18 h a 20 h. En el cas que es superi aquesta xifra, les persones excloses tindran prioritat durant la propera edició.

L’exposició ha estat organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i compta amb el suport de l’equip organitzatiu de La Pintura com a Hobby.