Yvette Pons guanya per segona vegada el premi a nivell nacional a la millor creació de tractament facial d’autor

El passat dissabte 19 de febrer es van tornar a viure els premis “Vida Estética” de manera presencial dins el marc de la Fira de l’Estètica Professional CosmoBeauty de Barcelona.

Els Premis “Revista Vida Estética” s’han constituït com el segell de qualitat de referència al sector de la bellesa professional, apostant pel reconeixement a la feina ben feta de les persones i marques més potents del sector de l’estètica professional, premiant el caràcter avantguardista, la qualitat i la investigació i la inversió dels seus laboratoris en R+D. A més a més, valoren la feina feta pels professionals del sector que, dia a dia, dediquen els seus esforços a exalçar el món de l’estètica i oferir el millor de si mateixos.

Després d’haver aconseguit el 2019 el premi a la millor creació de tractament facial propi, aquest any Yvette Pons ha tornat a ser guardonada com el millor tractament en cabina, atorgat per l’eficàcia i la innovació, amb la seva tècnica manual Sulyfth®.

Una teràpia sublim amb resultats excepcionals, fruit de molts anys d’experimentació i perfeccionament fins a unir en sinergia les millors tècniques, per crear un tractament totalment exclusiu i diferent que aconsegueix millorar, revertir, prevenir i frenar tots els signes de l’envelliment des de l’escot fins al crani.

SULYFTH® són 8 tècniques i 430 moviments, que es repeteixen entre 7 i 10 vegades per tractar, en una sessió i sense excepció, tots els punts que intervenen en els signes de l’envelliment i les causes funcionals que el provoquen, oferint resultats extraordinaris. Entre els seus beneficis hi ha:

•Reafirma la musculatura i el teixit cutani.

•Remodela tot l’oval facial.

•Elimina línies d’expressió superficials.

•Disminueix les arrugues profundes.

•Retorna el gruix al teixit i la seva il·luminació.

•Equilibra meridians que connecten amb diferents òrgans.

•Activa el drenatge de les toxines a través de la limfa.

•Augmenta la producció de proteïnes que els músculs necessiten.

•Estimula l’oxigen i la producció de principis actius de la pell.

•Ajuda a minimitzar el desgast de l’estructura òssia.

•Ajuda a restablir el greix subcutani.

Aquesta teràpia actua directament sobre tota l’estructura anatòmica i fisiològica que amb els anys es va afeblint i minvant, no tan sols per l’edat cronològica de cada persona, sinó també per factors interns, emocionals i externs que acceleren i desgasten les cèl·lules prematurament. SULYFTH® tracta d’arrel els signes visibles de l’envelliment facial i també les causes funcionals i els factors que provoquen aquests canvis: el sistema circulatori, limfàtic, nerviós, orgànic, cel·lular i energètic.

A més, aquesta completíssima teràpia de creació d’autor, dissenyada per a la formació de professionals, no tan sols tracta l’envelliment, embelleix i té cura de la pell, sinó que també contribueix a millorar l’autoestima, la salut, i el benestar de les persones.

Yvette Pons ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria un òptim posicionament en el sector fins al punt, d’aparèixer en les revistes capdavanteres del sector de la bellesa. Tanmateix, gràcies a l’eficàcia del seu tractament, aquest darrer 2021, SULYFTH® ha aterrat a Madrid al prestigiós centre The Beauty Concept, on ofereix exclusivament el seu tractament d’autor.