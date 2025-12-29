El voluntariat del refugi APAN convoca una nova concentració a Igualada contra la seva expulsió

L’equip de voluntariat del refugi APAN d’Òdena ha convocat una nova concentració per denunciar la seva situació després que la nova junta directiva hagi prescindit de tots els voluntaris i voluntàries d’ara endavant. La concentració tindrà lloc a la plaça Cal Font d’Igualada el dissabte 3 de gener a les 18h.
L’equip de voluntaris, amb la concentració convocada el dia 3 de gener a Igualada, vol “demanar la readmissió dels voluntaris expulsats i la dimissió de l’actual directora de l’associació protectora APAN”, ja que considera que les seves decisions “comprometen el benestar físic i emocional dels animals del refugi”. Tanmateix, els voluntaris fan una crida dirigida a simpatitzants de la causa, adoptants, exvoluntaris i a tot aquell que vulgui assistir a donar-los suport a la concentració.
Intens debat públic entre la junta del refugi i el grup de voluntariat
En els darrers dies, tant voluntaris com l’entitat que gestiona el refugi han intercanviat acusacions, començant per les formes de comunicar la decisió per part de la junta, la matinada del 25 de desembre.
D’una banda, els voluntaris han denunciat que fins l’arribada del nou equip de voluntariat anunciat per la junta gestora del refugi, “els animals no comptaran amb l’acompanyament habitual dels voluntaris que han tingut fins ara i, per tant, el seu benestar en sortirà perjudicat”. Els voluntaris defensen que “el refugi compta amb molts animals amb necessitats especials per situació d’estrés, per manca de socialització, pors, traumes, malaltia, etc., unes necessitats que es poden veure greument alterades per la ruptura sobtada dels vincles estables que tenien fins ara amb el grup de voluntariat”.
També denuncien que la junta “impedirà que els voluntaris actuals puguin entrar en les noves places que s’obriran en el futur”, establint un veto. La junta directiva actual d’APAN també ha prohibit expressament la difusió dels animals en adopció en perfils no oficials, amb més de 36.000 seguidors, segons expliquen els voluntaris.
Per la seva banda, la junta assegura que “els animals es troben en perfecte estat i la seva atenció està plenament garantida”, al mateix temps que asseguren que l’expulsió dels voluntaris i voluntàries actuals és “una mesura que ja hauria hagut d’adoptar-se anteriorment” i els acusen de “interferir de manera reiterada en la gestió i el funcionament de l’Associació, fins al punt de bloquejar les decisions legítimes de la Junta”.
En aquest sentit, el voluntariat defensa també que “sempre s’ha apostat pel diàleg entre la junta directiva i el voluntariat, per la transparència i per la col.laboració activa, malgrat les decisions preses en direcció oposada per part de la junta directiva d’APAN”.