L’equip de voluntaris de l’APAN denúncia que la direcció de l’Associació ha rescindit dels seus contractes de manera immediata

L’equip de voluntariat de l’Associació Protectora d’Animals de l’Anoia, format per una trentena de persones, ha expressat el reu rebuig a través d’un comunicat, per la decisió presa per l’Associació, amb seu física a Òdena, que “rescindeixen dels contractes de voluntaris amb efectes immediat”. A més, expliquen els voluntaris, “ho ha fet mitjançant un missatge a la comunitat de Whatsapp de voluntaris avui, 25 de desembre, a les 5h de la matinada.”
Els voluntaris expliquen que “amb anys d’implicació desinteressada en el benestar dels animals, “ha rebut amb incredulitat i sorpresa la notícia”, ja que el seu paper dins l’associació “inclou una gran varietat de tasques: passejos dels gossos del refugi, socialització amb persones, gossos i varietat d’estímuls, acompanyament de gats i neteja dels seus espais, difusió activa a xarxes socials dels animals en adopció, intermediació amb les famílies adoptants, tasques de manteniment de les instal.lacions del refugi, entre moltes d’altres.”.
L’APAN ha informat en el mateix comunicat a on rescindien dels contractes de voluntaris que “dona la benvinguda a una nova junta directiva”, malgrat que, des del grup de voluntaris assenyalen que “no n’ha fet públics els noms.” APAN també ha explicat que “s’obriran noves places de voluntariat amb l’inici del 2026”, la qual cosa, sogons els voluntaris “implica que, des d’ara i fins l’arribada del nou equip de voluntariat, els animals no comptaran amb l’acompanyament habitual i, per tant, el seu benestar en sortirà perjudicat.”
D’altra banda, la junta directiva actual d’APAN, encapçalada per Patricia Paz, també “ha prohibit expressament la difusió dels animals en adopció en perfils no oficials”, segons els voluntaris, la qual cosa implica que “el perfil gestionat per voluntàries @amicsrefugi, amb més de 36.000 seguidors i més de 10 anys de funcionament, hagi d’aturar la seva tasca i, com a conseqüència, els animals perdin visibilitat i opcions de trobar les seves futures famílies.”
Els voluntaris i voluntàries lamenten profundament la decisió presa per la direcció de l’associació, i denuncien que “qui en surt més perjudicat són els animals del refugi, que perden un equip de persones compromeses amb el seu benestar.” El voluntariat defensa també que “sempre s’ha apostat pel diàleg, per la transparència i la col.laboració activa, malgrat les decisions preses en direcció oposada per part de la junta directiva d’APAN.”
Des d’aquest mitjà hem contactat amb el centre, que ha explicat que en breus es pronunciarà al respecte.