La junta de l’APAN explica els motius per finalitzar el contracte dels voluntaris

La junta actual i exjunta de l’APAN (Associació de Protecció d’Animals de l’Anoia), ha emès un comunicat en relació amb lla decisió de finalitzar els contractes del voluntatiat, feta pública pels voluntaris, el passat 25 de desembre. Segons la junta de l’entitat “els animals es troben en perfecte estat i la seva atenció està plenament garantida.”
Pel que fa al conflicte, expliquen que “la situació viscuda té l’origen en un conflicte intern en què un grup de voluntaris/es ha protagonitzat accions davant la protectora”, amb missatges que, segons l’APAN, són “manipulats”.
Aquestes persones han estat apartades de la protectora per decisió de la Junta actual, segons expliquen, “una mesura que ja hauria hagut d’adoptar-se anteriorment”. A més, des de la junta acusen al grup de voluntaris de provocar la dimissió de les dues darreres juntes “a causa de les pressions constants d’aquest mateix grup, que interferia de manera reiterada en la gestió i el funcionament de l’Associació, fins al punt de bloquejar les decisions legítimes de la Junta.” A més, des de l’entitat diuen que “incomplien reiteradament el contracte de voluntariat, alguns/es d’ells/es indicant obertament que no tenien intenció de complir-ho ni d’acceptar els acords que es prenien en les reunions que s’han dut a terme per intentar solucionar aquesta situació.”
Des de la junta de l’APAN, han explicat que “tot i oferir solucions als conflictes, no hi ha hagut manera de trobar entesa”, i per tant “han pres la decisió més dura, a la que mai vam voler arribar, que ha sigut finalitzar la seva col·laboració, pel benestar de l’APAN i els seus animals.” Des de la junta expliquen que “sempre agrairem la feina feta fins ara pel voluntariat, però no ens ha quedat més remei”.
Expliquen que “l’APAN no tancarà el refugi ni deixarà sense atenció, cura i amor als seus animals, ni actuals ni futurs”, i que “continuarem treballant pels animals com s’ha fet des dels seus inicis, buscant sempre la manera de millorar la seva situació.”
Noves convocatòries per a nou voluntatiat
Des de l’APAN douen que s’obriran noves convocatòries per a nou voluntariat amb la màxima brevetat, “sempre respectant les normatives de seguretat i benestar animal.”
Finalment i arran del rebombori generat, l’exjunta i fundadores de l’Apan manifesten públicament el seu “ple suport a la decisió ferma de la Junta actual de no readmetre aquestes persones” i es posen “al seu costat per a tot allò que sigui necessari.”