Continuen a bon ritme les inscripcions a la cursa de Sant Silvestre que aquest Nadal torna a recuperar la plena normalitat. De moment ja són 370 les persones inscrites. Cal destacar que aquest any serà el primer que no es podran fer inscripcions el mateix dia de la cursa. Totes s’hauran de formalitzar abans i el termini per realitzar-les estarà obert fins demà, 29 de desembre a les 23:55 h al web municipal.

Les persones inscrites fins al dia 26 (aquest inclòs) podran recollir els dorsals a les oficines d’Esports els dies 29 i 30 de desembre de 8:30 a 14:30 h. La resta (o qui no ho hagi pogut fer abans) ho podran fer el dia de la prova fins 30 minuts abans de la sortida de la cursa.

El darrer dia de l’any, esportistes del municipi i de la comarca es donaran cita en aquesta clàssica cursa de Sant Silvestre l’últim dia de l’any. La sortida de les dues proves, tant la infantil com la de 5 km, serà novament a la plaça del Mercat.

Com és habitual, primer es farà la prova infantil de 2.250 metres per a categories infantils i inferiors. Pares, mares i acompanyants que vulguin fer el circuit petit cal que s’inscriguin també, encara que no tindran opció a podi. La sortida es farà a partir de les 17:10 des de la plaça del Mercat.

Les curses estaran cronometrades amb sistema de xip d’un sol ús.

Premis nadalencs

Pel que fa als premis, hi haurà per als tres primers classificats de la general, en forma de lots nadalencs, i per als tres primers de cada categoria (una coca de Cap d’Any).

Els participants més veterans rebran una ampolla de cava. També hi haurà un premi especial Esperit Nadalenc, per aquell col·lectiu (o persona) que millor el representi.