Municipis de l’Alta Anoia es connecten d’emergència a la xarxa d’Aigua Ter-Llobregat

El Govern ha aprovat la mesura per garantir el servei d’aigua potable a les llars anoienques

El Govern ha aprovat aquest dimarts la contractació d’emergència de sis obres de connexió a la xarxa de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) per garantir el subministrament d’aigua potable a municipis de l’Alta Anoia en risc de desabastament per la sequera.

Els municipis anoiencs afectats són Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles, Veciana, Copons, Rubió i Jorba. La contractació es realitza en el marc de l’excepcionalitat per sequera hidrològica, i per un import de 15.520.000 euros.

Execució de les obres

En el cas de la connexió d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra i Sant Pere de Sallavinera, la durà a terme Copisa Constructora Pirenaica per un import estimat de 2, 25 milions i un termini de 9 mesos. Així mateix, la Constructora de Calaf s’encarregarà de les obres de connexió de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Veciana, per 2,7 milions a executar en nou mesos. Per a les obres de noves connexions a Copons, Rubió i Jorba, el Govern ha aprovat contractar Aqualia, amb una inversió prevista de 2,82 milions i una execució màxima de 6 mesos. Meta Engineering s’encarregarà de la direcció d’obres i assistència d’aquestes connexions, per un import de 350.000 €.

El passat mes de desembre, el director d’ATL, David Vila Ligero, es va reunir, a Castellolí, amb tots els alcaldes i alcaldeses de Copons, Sant Martí Sesgueioles, Prats de Rei, Rubió, Sant Pere Sallavinera, Veciana i Calonge de Segarra per explicar els detalls dels projectes de les derivacions municipals i el calendari previst.

Altres municipis afectats

Aquesta mesura d’emergència també serà executada a altres pobles catalans, concretament de les comarques del Baix Llobregat i del Bages.

Vallirana, Aguilar de Segarra, hauran de fer-ho amb mesures especials. En el cas de Vallirana, la connexió a la xarxa d’ATL preveu una inversió de 7,4 milions d’euros i un termini màxim d’execució de quinze mesos.

L’executiu ha detallat que, si bé l’actuació per a l’abastament a Vallirana està diferenciada de la resta, pel que fa a les obres de connexió de diferents localitats a l’artèria del Cardener, s’ha considerat “adient” executar totes les actuacions simultàniament per tal d’escurçar els terminis d’execució.