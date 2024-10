Més de 50 assistents al sopar Gastrorecup del Somiatruites

Dijous 26 de setembre, el restaurant Somiatruites va acollir un sopar especial com a part de la seva participació en el programa d’àpats Gastrorecup, la iniciativa apadrinada per la reconeguda xef Ada Parellada i impulsada per la Generalitat.

L’esdeveniment, que va comptar amb la participació de més de cinquanta comensals, va buscar conscienciar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari mitjançant una experiència gastronòmica única amb plats elaborats a partir d’aliments recuperats.

L’acte va comptar amb la participació de la xef Ada Parellada, qui va subratllar la importància de conscienciar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari. Segons Parellada, “un de cada tres aliments es llença injustificadament, i amb el 25% del que es llença, es podria combatre la fam mundial”.

Per la seva banda, Xavi Andrés, arquitecte i copropietari del Somiatruites, va destacar el paper de la cuina catalana com a cuina d’aprofitament: “Les croquetes, per exemple, van néixer com una manera d’aprofitar els aliments. En aquest sopar Gastrorecup, hem aprofitat els últims pebrots, albergínies i tomàquets de la temporada de l’hort per elaborar alguns dels plats”.