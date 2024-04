L’Hospital baixa les llistes d’espera i prepara una gran millora amb noves àrees d’Urgències i bloc obstètric

El gerent de l’Hospital, Ignasi Riera, confia en que el centre aculli metges en pràctiques de tercer a sisè cursos de Medicina

Després de la tempesta, arriba la calma. En certa mesura, així es podria definir la situació actual al Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), la institució pública que acull l’Hospital Universitari d’Igualada i el CAP Nord, essencialment, amb 1.157 treballadors. La direcció actual -renovada ara fa un any- ha aconseguit reduir les llistes d’espera i prepara una intensa inversió durant els propers cinc anys que comportarà millores significatives.

El gerent del CSA, Ignasi Riera, acompanyat dels directors assistencial i d’infermeria, Jordi Monedero i Tijana Postic, respectivament, van presentar dimarts a la premsa la memòria d’activitats del 2023, en què destaca la reducció de les llistes d’espera gràcies a actuacions com ara la realització de proves diagnòstiques -per exemple ressonàncies magnètiques- a la matinada o durant el cap de setmana, que continuaran.

Riera explicava que “teníem una situació amb la qual algunes patologies van quedar en un segon terme. Ara podem dir que les Consultes Externes compleixen i aquella bossa d’activitat que portàvem arrossegant l’hem pogut solucionar. Ens hem reorganizat internament, deixant una estructura piramidal per a crear uns àmbits on prevalen els líders de coneixement, descentralitzant la presa de decisions”.

El paquet d'inversions suma 18 milions d'euros, una xifra molt alta que assumirà el Servei Català de la Salut i el propi Consorci Sanitari de l'Anoia

El gerent va destacar algunes accions com les habitacions individuals a l’àrea de Maternitat, o nous tractaments, com la Immunoteràpia al nou Hospital de dia Oncològic, i molt especialment que l’Hospital s’ha convertit en un centre docent i de recerca, amb cada vegada més estudiants d’Infermeria però també de Medicina. “Volem que la UdL ens tingui confiança, i ja hem passat de 2 a 17 metges de sisè curs de Medicina, però la intenció és acollir-ne també de tercer, quart i cinquè curs”. Perquè això sigui possible calen encara complir alguns criteris i de l’autorització de l’Agència de Qualitat Universitària.

Números sanejats

D’altra banda, el CSA va tancar el pressupost del 2023 amb 51.000€ positius, tot i que inicialment es preveien unes pèrdues de 4,2 milions d’euros, amb un pressupost total de 87 milions.

Jordi Monedero explicava que “hem fet un esforç important per a reduir les llistes d’espera a Consultes Externes. Els serveis a la nit han anat molt bé, així com hem doblat les hospitalitzacions a domicili, amb prop de 300 pacients”.

Tijana Postic afegia que “hem reorganitzat el model assistencial, segons les necessitats de les cures. S’ha baixat de 14 a 12 pacients per infermera, i a 10 en els pacients més fràgils. Hem fet un pas endavant molt important”.

L’Hospital ha reduït l’índex de rotació dels professionals i, al mateix temps, s’ha recuperat el potencial d’atracció de metges provinents d’altres centres del país, especialment en les especialitats d’urologia i digestologia. Continuaran els acords amb metges especialistes i serveis de Bellvitge, l’Hospital del Mar i l’Institut Guttmann.

Les urgències seran en un únic lloc

El CSA ha segellat amb el Departament de Salut de la Generalitat un pla d’inversions de 18 milions d’euros pels propers cinc anys -dels quals 5,5 els aportarà el propi CSA-. En concret, aquests diners serviran per fer un bloc obstètric nou, un hospital de dia mèdic nou i també una renovació de l’àrea d’urgències i de farmàcia. En concret, la remodelació de les urgències permetrà que tota l’atenció es concentri en un únic punt, a l’Hospital Universitari d’Igualada, i que, per tant, es deixin de fer urgències als CAPs. Això està previst que sigui una realitat l’any 2027.

Segons el pla, aquest any 2024 haurà de ser una realitat un nou túnel de rentat a la cuina de l’Hospital, amb una inversió de 350.000€. Seguirà, entre aquest any i el vinent, el nou Bloc Obstètric, amb cinc àrees diferenciades i una nova connexió amb bloc central, amb una inversió de 2,3 milions.

El 2025 és previst que es faci un nou Hospital de Dia Mèdic, amb la segregació de les zones de visites, de les de tractament, amb una inversió de 446.948 euros. Durant els cinc anys de durada del pla es faran la nova àrea d’Urgències, i una nova també de Farmàcia, que doni resposta als requisits tècnics i assistencials actuals i una atenció farmacològica segura, amb una inversió de 15,4 milions.

Finalment, la darrera inversió prevista serà el 2028, amb l’Àrea de Sedació, per proves diagnòstiques amb sedació, i adequació de l’espai de Cirurgia Ambulatòria, amb una inversió de 160.000€.

Els professionals que treballaven al CSA el 2023 eren 1.157 treballadors, una xifra que suposa un increment d’una trentena de places més a jornada completa respecte el 2022. El 2023 també ha estat marcat per la incorporació de nous serveis com ara la immunoteràpia que evita que els pacients s’hagin de traslladar periòdicament a Barcelona per ser tractats a l’ICO. Altres serveis que també s’han incorporat a Igualada són la laparoscòpia vaginal i el de la toxina botulínica per a la migranya crònica.

61.000 urgències durant l’any 2023

El CSA va atendre l’any 2023 un total de 61.110 urgències (2.119 més que el 2022), va rebre 191.079 visites a consultes externes (un 16% més que el 2022), i 126.649 visites a atenció primària. En concret, va augmentar un 18,7% l’activitat a l’hospital de dia, un 7% la cirurgia menor ambulatòria i es van atendre un 16% més de pacients a rehabilitació. Pel que fa el nombre de parts es van mantenir amb uns 716 -el 2022 van ser 717- i l’índex de cesàries se situa al 19,5%, lleugerament per sota del 20% recomanat.