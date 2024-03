“Les set últimes paraules de Crist a la Creu” de Haydn, demà dissabte a la Basílica de Santa Maria

Per aquestes dates torna a Igualada el Concert Simfònic de Setmana Santa, un acte que ja s’ha fet tradicional i que a cada edició té unes característiques diferents. La d’aquest any serà especial en primer lloc per l’obra, que és de temàtica religiosa però difícil de classificar.

Es tracta de Les set últimes paraules de Crist a la Creu, una obra que van encarregar a Franz Joseph Haydn per il·lustrar musicalment les reflexions sobre les paraules que va pronunciar Jesús abans de morir. L’encàrrec li va arribar des de Cadis, a 3.000 quilòmetres de distància, i l’havia fet la Hermandad de la Santa Cueva, que cada Divendres Sant organitzava (i encara ho fa actualment) una cerimònia religiosa basada en les anomenades “Set Paraules”.

El concert també serà especial pels músics que acompanyaran la Coral Mixta d’Igualada i els quatre solistes (Ulrike Haller, Marta Valero, Marc Sala i Juan Laborería): es tracta del Cosmos Quartet, un dels grups de cambra catalans més valorats actualment, amb actuacions i premis arreu d’Europa i actual grup resident al Palau de la Música Catalana. La direcció anirà a càrrec de Laura de Arenzana.

Un altre tret que farà especial l’acte serà la intervenció de Lídia Pujol, que posarà veu a unes reflexions sobre la crucifixió fetes des del punt de vista de Maria Magdalena, que va sentir les paraules directament de la boca de Jesús perquè va tenir el valor de mantenir-se al peu de la creu. També comptarem amb Esteban Labari en la direcció d’escena.

El concert tindrà lloc dissabte dia 23 de març a les 8 del vespre a la basílica de Santa Maria d’Igualada.

Les entrades tenen un preu de 20€ i es poden adquirir a tiquetsigualada.cat.

la Coral Mixta

La Coral Mixta d’Igualada va néixer l’any 1955 fundada pel mestre Joan Just.​ Assaja al Conservatori de Música d’Igualada, d’on es nodreix d’alumnes, d’exalumnes i professors del centre, així com de cantaires de la comarca en general. És per això que mantén una estreta relació amb la ciutat d’Igualada.

La seva plantilla consta de 35 cantaires, que a vegades s’amplia per poder fer obres orquestrals quan el gruix sonor ho requereix.

La Mixta manté la tradició d’oferir cada any dos concerts fixos a Igualada: el de Sant Esteve i el de Sant Jordi, als quals en els últims anys ha afegit també les produccions simfòniques de Setmana Santa i els concerts al claustre renaixentista de l’Escola Pia, a principis d’estiu. A més, la Coral sol actuar en altres llocs de Catalunya i ha cantat a França, Alemanya, Itàlia, Portugal, l’Aragó i Andalusia.

El repertori que ha treballat és extens i comprèn des d’obres del Renaixement fins a peces d’autors contemporanis, a més de cançons tradicionals i populars de Catalunya i d’arreu. Algunes de les obres de més envergadura que ha treballat són la Missa a 5 veus de Joan Cererols, el Magnificat de Bach, el Rèquiem de José Mª Azurmendi, Music for the Funeral of Queen Mary de Purcell, A Ceremony of Carols de Benjamin Britten, la Missa solemne de Santa Cecília de Gounod, Totentanz d’Hugo Distler, els cors de l’òpera Dido i Enees de Henry Purcell, el motet Jesu, meine Freude, de Bach, els madrigals del llibre segon de Monteverdi, les misses de Rèquiem de Mozart, de Fauré, de Gounod i de Cimarosa, així com la Passió segons Sant Joan de Bach, el Rèquiem Alemany de Brahms, Stabat Mater de Haydn, la Passió segons Sant Lluc de 1744 de Telemann, i recentment el Rèquiem de Verdi i Carmina Burana d’Orff.