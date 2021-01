L’editorial: Llum al final del túnel

Aquesta setmana ha començat l’administració de vacunes de Pzifer a l’Anoia. És previst que fins avui se’n posin 975, i, probablement, una xifra similar la setmana vinent. La intenció de l’equip que hi ha a la comarca de la campanya de vacunació és que a finals de la setmana vinent ja estigui vacunada tota la gent gran de les residències de la comarca, i tot el personal sanitari.

Sense dubtes, és una magnífica notícia, i representa ja veure, a la fi, la llum al final del túnel. La primera administració ja assegura una àmplia protecció contra la covid-19, que és ja quasi definitiva després de la segona, als 21 dies (28 en el cas de la vacuna Moderna, que ja ha estat també autoritzada).



Tenim davant una llum, de moment encara dèbil, però hi és. Ens hem d’agafar a això perquè no tenim més remei que confiar en la ciència. Quan va esclatar la pandèmia no se sabia res de res de com afrontar-la. Ara sabem més coses, com prevenir contagis, com detectar els afectats, quins medicaments ajuden, quins tractaments no ho fan, com reaccionen de manera diferent alguns pacients…

Tenim vacuna, però també és cert que tenim dades esgarrifoses, desproporcionadament elevades, en alguns casos superiors a les del confinament perimetral del passat mes de març i abril a la Conca d’Òdena. I això vol dir que hi ha anoiencs que no han après -o no han volgut aprendre- què significa la covid-19. És molt trist que una de les pitjors zones del país, on ha fet més mal la pandèmia, amb 550 morts fins avui, torni a tenir dades altíssimes. Decebedor i, també, indignant.

Hem vist plors d’alegria, cares somrients i molta, molta emoció, en les primeres administracions de vacunes a l’Anoia. És una imatge que mereixen tots aquells que confien en la ciència i han sabut superar les amenaces de la malaltia gràcies a seguir les recomanacions que ens repeteixen cada dia.

Tan difícil és fer-ho?