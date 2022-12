L’AEPIC celebra la seva assemblea general

El passat dimecres 14 de desembre va tenir lloc l’Assemblea General de l’Associació d’ empreses del Polígon Industrial les Comes (AEPIC).

En el decurs de l’Assemblea el president de l’associació, Joan Mateu, va fer un resum de les accions més rellevants realitzades el darrer any. D’entre aquestes va destacar l’inici del projecte de diagnosi per posar en marxa una comunitat energètica al polígon industrial Les Comes. Mateu va comentar que aquest és un projecte molt rellevant per l’entitat que ens ha de permetre identificar la viabilitat de generació d’ energia renovable al polígon industrial amb la possible implementació de comunitats energètiques locals. Una acció que serà prioritària per l’associació de cara a l’any 2023.

Mateu també va destacar les gestions realitzades per solucionar les problemàtiques de manteniment i neteja al polígon. En aquest cas va informar que l’entitat actua com interlocutor davant l’administració pública fent de portaveu dels seus socis en temes com la neteja, el manteniment o la seguretat ja que sovint aquestes són les queixes més recurrents que arriben a l’entitat.

El President també va explicar que al llarg de l’any ha realitzat més de 40 visites a empreses del polígon per conèixer-les i escoltar de prop les seves problemàtiques i suggerències. Va comentar que gràcies a aquestes trobades des d’AEPIC s’han pogut solucionar algunes incidències que preocupaven a les empreses.

En relació al transport a demanda al polígon les Comes, Mateu va explicar que, des que es va posar en marxa aquest servei, segueix una tendència creixent i se situa entre les 60 i 70 reserves diàries. Des de l’ inici el servei s’han registrat 9.538 usuaris , unes dades que consoliden la iniciativa com a model d’èxit.

Per finalitzar aquest punt i ja en l’ àmbit de l’economia circular Joan Mateu va remarcar la rellevància del web d’ intercanvi de productes, una web que té per finalitat donar una segona vida als productes que ja no utilitzen les empreses i que altres usuaris interessats poden reutilitzar i aprofitar. També va destacar la recent signatura del conveni amb la fundació Labdoo que recull ordinadors portàtils i tauletes en desús i els posa a disposició d’escoles i centres necessitats d’arreu del món. Les persones interessades poden lliurar els seus ordinadors fins el 23 de gener a la seu d’ AEPIC, carretera de Manresa, 131 d’Igualada.

En el decurs de l’Assemblea també es va aprovar l’estat de comptes del 2022 i el pressupost del 2023.

Per finalitzar el President va comentar que de cara al 2023 es treballarà per incrementar la massa social de l’entitat amb la captació de nous socis per fer d’ AEPIC una entitat més forta i representativa i seguidament va encoratjar als assistents a participar més activament de l’entitat.