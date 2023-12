La decoració floral nadalenca que no pot faltar a cap casa

Publicitat

Doncs sí, no només la Ponsètia fa Nadal. Hi ha moltes altres espècies perfectes per decorar i regalar aquestes festes. Si vols millorar la decoració de casa teva aquests detalls nadalencs i les boniques plantes seran el toc especial que cerques. A més, aquest Nadal et volem recomanar la Jardineria Travé, on podràs trobar tota una sèrie de plantes i de decoracions florals per a lluir com mai les plantes de Nadal. No t’ho perdis!

La mítica Ponsètia

La Ponsètia o flor de Nadal és la planta més habitual en l’època de Nadal, encara que també pot gaudir-se durant tot l’any si es cuida correctament. Aquestes plantes necessiten llum i calor. Per aquest motiu, és necessari col·locar-les en un lloc càlid i lluminós, lluny de corrents d’aire. La temperatura hauria d’oscil·lar entre els 15 i els 22 graus. En els mesos d’hivern n’hi ha prou amb col·locar la planta en una finestra que estigui orientada al sud.

A la Jardinera Travé podràs trobar la popular Ponsètia vermella o bé altres més autèntiques de color rosa o groc! Busca la teva!



Corones de Nadal, un toc elegant

Les corones més tradicionals solen estar fetes amb branques de pi, en tons verd i marró. Estan decorades amb pinyes, fulles i un gran llaç vermell. Moltes persones hi afegeixen també les clàssiques boles de Nadal en colors vermell i daurat. A més, les corones nadalenques clàssiques poden incloure més adorns d’estil nadalenc, com capsetes de regal, campanes, pomes i molt més. La corona de Nadal pot penjar-se a la porta o bé pot servir per guarnir la taula, tu tries! Busca la que millor s’adapti als teus gustos a la Jardineria Travé.

El grèvol, un preciós aliat per als centres de taula

El grèvol és un altre clàssic de Nadal. El vermell intens dels fruits del grèvol i el verd de les fulles fan que les branques d’aquesta planta siguin de les més decoratives per a Nadal. El grèvol és un arbust molt resistent que quedarà ideal al teu jardí tot l’any. Una altra opció per lluir aquesta tradicional planta de Nadal és fer-lo servir per decorar un centre de taula, com aquest que podràs trobar a la Jardineria Travé.



Amb aquesta selecció ja tens les idees que necessites per acabar de donar aquest toc nadalenc i natural a casa teva, o bé per fer un regal molt original. Busca la teva planta de Nadal a la Jardineria Travé (Ctra NII km 548 Jorba) o bé contacta amb ells trucant al 938078087 o enviant un correu a jarditrave@gmail.com.

