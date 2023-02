Igualada acull la VII Mostra de films premiats en Festivals de Cinema Turístic

Avui dimarts 14 de febrer l’Ateneu Igualadí acull una vegada més la VII edició de la Mostra de films premiats en Festivals de Cinema Turístic. L’acte començarà a les 20:00 h i l’entrada és gratuïta.

En aquesta edició es podran veure una vintena de films que han estat guanyadors de diversos premis durant el 2022. Les pel·lícules, d’una durada de 2 o 3 minuts, s’emetran en versió original i totes tenen com a dinàmica central el turisme i la promoció d’espais culturals.

Entre les pel·lícules que es projectaran, destaca la presència de “L’abraçada d’Igualada”, produïda per Igualada Turisme. El film mostra els encants de la ciutat i de la comarca de l’Anoia amb l’objectiu d’atraure visitants.

L’acte ha estat organitzat per l’Associació d’Igualada per la Unesco, qui vol agradi la tasca a Terres de Tortosa, el Comitè Internacional de Festival de Cinema de Turisme, l’Ajuntament d’Igualada, FerFrans Viatges i l’Ateneu Igualadí per fer possible l’esdeveniment. L’acte serà conduït per la periodista de La Veu de l’Anoia, Noelia García.