Els Moixiganguers publiquen un disc amb la música dels seus 25 anys

Per celebrar el 25è aniversari de la colla castellera dels Moixigangers d’Igualada, els Grillats Morats, els grallers de la colla, han gravat un disc que recull de les melodies de les seves actuacions: “La música dels Moixiganguers d’Igualada. 25è aniversari 1995-2020”

En la seva fundació la colla va establir com a “Toc de castells dels Moixiganguers d’Igualada” un fragment de la partitura de la Moixiganga d’Igualada que va recollir Gabriel Castellà l’any 1905. I el mateix any 1995 es va crear un “Himne de la colla” amb música de David Riba i García i lletra d’Alba Comellas i Vila-Puig.

La colla incorpora altres melodies al seu repertori recollides per Gabriel Castellà, per Joan Amades i per Joan Tomàs a començaments de segle XX com són el “Toc de gralla per acompanyar el petit de l’espadat a un balcó”, la “Diana de la Moixiganga” i el “Toc de processó de Sant Bartomeu a Igualada”.

El disc, gravat entre el mes setembre i desembre de 2020, es pot comprar a través del correu electrònic moixiganguers@moixiganguers. cat i es pot trobar a les plataformes digitals més reconegudes (spotify, youtube, itunes, etc).