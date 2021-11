El PSC reclama al Parlament l’ampliació de l’escola Pompeu Fabra

El diputat de l’Anoia al Parlament, Jordi Riba, ha presentat una Proposta de Resolució perquè la cambra catalana adopti una posició favorable a l’ampliació de l’Escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí. Es tracta d’una reivindicació històrica del municipi, ja que fa 13 anys que s’han instal·lat mòduls al centre per suplir la manca d’espai.

En la seva intervenció al Parlament, el diputat del PSC ha recordat que “aquesta situació provisional és del tot inadmissible. No pot ser que la situació provisional s’estigui allargant des de l’any 2008. No és la manera adequada de donar una bona oferta educativa als infants del municipi, cal urgentment una solució i emprendre les obres d’ampliació. No entenem com la Generalitat no és la primera interessada en fer-ho possible”.

L’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, també del PSC, ha agraït al diputat Jordi Riba que “porti les reivindicacions al Parlament per aconseguir compromisos de la Generalitat” i ha recordat que l’ampliació de l’escola ha de ser “una prioritat pel departament d’Educació. Ho hem lluitat i ho seguirem lluitant fins a aconseguir-ho, la situació actual no pot allargar-se més”.