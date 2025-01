Diumenge, Fira de la Candelera 2025 a La Pobla de Claramunt

Més de 200 anys després de tenir lloc per primera vegada, aquest pròxim 2 de febrer La Pobla de Claramunt celebra una nova edició de la popular Fira de la Candelera. L’esdeveniment, que tenia lloc per primera vegada el 1819, tindrà novament com a eixos centrals al llarg del matí, de 9 a 14 h, el mercat de pagès que trobarem al nucli antic i la fira d’art que se situarà a la plaça de l’Ajuntament. La jornada estarà acompanyada de diferents activitats relacionades amb la nostra tradició com el repartiment de poms de romaní; la possibilitat per als infants de donar de menjar a les gallines i de recollir un ou; la demostració de l’elaboració de candeles; la visita a la Mare de Déu de la Llet o la degustació de bunyols.

El programa de la fira, més enllà de la tradició i la cultura popular, es completa amb diferents activitats paral·leles. Entre aquestes trobarem la celebració del 5è Ral·li Fotogràfic de la Fira de la Candelera que organitza l’Associació Fotogràfica Castell de la Pobla de Claramunt i en el qual ens podrem inscriure de 9 a 10 h a la plaça de l’Ajuntament. A més també es programa, les 10 h, l’Ateneu Gumersind Bisbal un taller de farmaciola natural (inscripcions a https://ja.cat/Y4Q09) i a les 12 h, una sortida etnobotànica

La programació es completarà ja a les 19 h amb el 5è Concert de la Candelera a l’Ateneu Gumersind Bisbal que comptarà amb les actuacions de la Coral la Lira i la Coral la Llàntia d’Igualada i, del 31 de gener al 16 de febrer, amb l’exposició d’artistes poblatans que trobarem a la Sala d’Exposicions.

Davant la celebració de la Fira de la Candelera, la regidora de Cultura, Fina Vilarrúbias, destaca que “hem volgut dissenyar un programa que, en primer lloc, subratlli el valor de la nostra tradició, de la nostra cultura, que ens apropi a l’esperit de la fira. Però també anem més enllà i fem una proposta que aposta pel lleure familiar, per la natura, per l’art i la música. Un dia en què el nostre poble s’omple d’olor de romaní, de candeles, de formatges i de bunyols. La Candelera és un dia per descobrir el nucli antic del nostre poble d’una manera diferent”.

Programa Fira de la Candelera de La Pobla de Claramunt 2025

A La Veu de l’Anoia, consulta el programa complet de la Fira de la Candelera 2025 de La Pobla de Claramunt.