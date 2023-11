Capellades aprova les ordenances fiscals de l’any vinent amb diversos increments

Publicitat

Aquest mes de novembre s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de novembre de l’Ajuntament de Capellades. Un dels punts més destacats de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de les ordenances fiscals per al proper exercici.

La sessió va començar amb l’aprovació de les dues darreres actes i donant compte dels últims decrets d’alcaldia. A la sessió van excusar la seva assistència el regidor socialista José Fernández i la regidora de VdC-CUP, Concepció Ventura.

Sense unanimitat es va aprovar la modificació del contracte de les obres del projecte de remodelació dels vials d’Oló, Amador Romaní, pl. de Sant Jaume, 11 de Setembre i Canaleta que ha necessitat un increment de 85.110 euros per diferents millores del contracte. Hi va votar a favor ERC, JxC i VdC i es van abstenir PSC i Ciutadans.

Tampoc hi hagué unanimitat en el punt següent, on es va adjudicar per procediment obert el contracte dels serveis de neteja dels edificis municipals i centres públics, per un valor de 744,498 euros per als proper 4 anys. Es van abstenir VdC i el PSC.

Sí que hi ha unanimitat en els dos punts següents. El primer va ser la renovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat per a la Xarxa TET Anoia Sud. El segon, un canvi de representants en la junta de govern de la llar d’infants Vailets on ara la presidenta serà Emma Mallén i la vicepresidenta, Anna Illa Rosich.

Seguidament es va presentar les ordenances fiscals per al proper exercici, aprovades amb el vot favorable d’ERC i VdC, l’abstenció de Junts i Ciutadans i el vot contrari dels dos regidors del PSC. Tal com va explicar l’alcalde, Salvador Vives, hi haurà un increment del 4’2% en l’ordenança número 27, sobre el clavegueram. La número 28 – la quota tributària de residus tant dels domicilis com de les empreses i comerços, també s’incrementarà el 5%. Finalment també s’apujarà la número 29, sobre l’aigua, per trams. En el primer i el segon l’increment és del 4’2% i en el tercer, un 7’2%.

Aquestes modificacions, tal com va explicar el batlle capelladí, “són molt prudents i es fan per posar al dia el preu del servei després de calcular l’increment dels costos, sobretot per despeses energètiques, i així poder continuar amb la política d’equilibri entre despeses i ingressos. Recordem que l’any passat no es va apujar cap taxa i anteriorment només hi havia hagut un lleuger increment d’alguna”.

Seguidament, va aprovar una nova modificació de crèdit que va comptar amb l’abstenció del PSC i Ciutadans.

Abans de passar al debat de les mocions hi hagué temps per aprovar per unanimitat la convocatòria d’ajuts per al transport dels joves estudiants que cursen ensenyaments post obligatoris fora del municipi, amb una partida de 3.000 euros, i una addenda econòmica de 16.376 euros per garantir la continuïtat dels serveis de Joventut.

Es van presentar 4 mocions, 2 de Ciutadans i 2 de la CUP. La primera de Ciutadans es va desestimar perquè només hi va votar a favor el mateix regidor de Ciutadans, ja els altres grups li van demanar que la retirés per fer un estudi més a fons dels servei del Tino.

La següent moció en suport a les víctimes de l’atac terrorista a Israel i condemna de les accions d’Israel presentada pel grup municipal de VdC en suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel va tenir l’abstenció de de Junts i ERC i el vot contrari de Ciutadans. L’acord va tornar en la darrera moció, sobre el Pla de convivència a Capellades, però només per demanar que la retiressin de l’ordre del dia, per poder-la estudiar millor.

Com és habitual, abans de tancar la sessió els grups van presentar els seus precs i preguntes a l’equip de govern.

