Andreu Garcia (Òdena a Fons): “La moció de censura és un fracàs de tots els regidors”

Andreu Garcia (Òdena a Fons) i Francisco Guisado (PSC) van atendre ahir a la premsa per a explicar el seu punt de vista sobre la moció de censura que es presentarà demà dimecres 4 de maig a les 12 del migdia a Òdena, que possibilitarà un canvi de govern i d’alcaldia.

El futur alcalde, Francisco Guisado, creu que “tot el què ha succeït va iniciar-se amb el què aquí tothom coneix per “Les Carnasses”, la sol·licitud d’ampliació de l’empresa Vallès Soriano. OAF volia gestionar aquest canvi amb el govern, i nosaltres ja vam dir que l’alcaldessa havia de plegar i fer un pas al costat. El cert és que a darrera hora el govern volia rectificar en aquest assumpte, però ja no hi havia pressupost. Va ser un error tirar endavant una sol·licitud per fer sòl industrial en un lloc que el mateix Pla Director de la Conca d’Òdena ja qualifica com a residencial. Aquesta decisió va ser per a nosaltres un abans i un després”. Guisado també creu que el govern de Fem Òdena-ERC “va fer l’institut escola sense comptar amb l’opinió de la comunitat educativa del poble”, i nega que darrere de tot plegat “hi hagi un problema personal amb l’alcaldessa, no és cert, nosaltres volem preservar les relacions personals que tenim entre les nostres famílies, però hem de ser conseqüents com a regidors amb les nostres idees”.

El regidor que farà possible que avanci la moció de censura, Andreu Garcia, d’Òdena a Fons, explica que “la moció de censura representa el fracàs de tots els onze regidors. No hem estat capaços de trobar una solució però nosaltres, amb només un regidor i pocs recursos, no son els principals responsables de tot el què ha passat. Ara no podíem tenir els pressupostos bloquejats”.

Garcia, que tindrà a partir d’ara les regidories d’Urbanisme, Ensenyament, i Empresa i Tic’s, afegeix que “ERC ha trencat tots els acords que hem tingut, ni tan sols ha respectat el del Pla Director de la Conca (PDUECO). Pensàvem que calia reduir el polígon de l’aeròdrom, i ells al final resulta que l’amplien. En el projecte de l’Institut-Escola no podia ser que hi hagués dues aules sense lavabo. Van dir que ho reclamarien davant Ensenyament de la Generalitat, però després li donen suport… No ens va agradar gens, això. Ja no sabem si hi haurà una altra sorpresa, no ens dona seguretat treballar així amb un govern”.

En l’any que queda abans de les eleccions, el nou govern PSC-OAF “intentarem respectar els projectes en marxa, però sí millorar el què diu el PDUECO sobre l’entorn de l’aeròdrom, i també deixar enllestit el projecte del Centre de Dia, a l’espai que ara ocupa el dispensari”, diu Guisado, qui avança que “no presentarem al·legacions contra el Pla Director en cap cas que afecti al nostre terme municipal”, enterrant així definitivament qualsevol opció sobre Can Morera.

Garcia creu que “cal que els projectes tinguin participació, per exemple a l’Espelt s’ha projectat l’asfaltat d’un carril d’accés per a vehicles sense la participació del nucli, a nosaltres ens agradaria que hi hagués un carril-bici. Només s’ha fet un projecte amb la participació de la ciutadania. No podem entendre que un ajuntament que s’ha de tirar endavant amb sis regidors, només es pretengués fer amb cinc”.